Blanco, Texas – Mužský golfový tým Centenary skončil v úterý na turnaji Southern Collegiate Athletic Conference Championship 2022 v golfovém klubu Faller Creek sedmý.

Muži zastřelili poslední kolo nad 13 nad par 301 v úterý v posledním kole poté, co v pondělí zahráli 41 nad par 617 v kole 1 a 2 a skončili na šampionátu s parem 54 nad 918. Southwestern vyhrál týmový titul poté, co nastřílel 25 bodů nad 889, aby porazil Trinity o jednu ránu (26 – přes 890).

Texas Lutheran skončil třetí, Schreiner skončil čtvrtý, St. Thomas skončil pátý a Dallas skončil šestý. Christian Rodriguez z Southwestern porazil texaského luteránského hráče Tobyho Willise v play-off a získal titul ve dvouhře. Junior Richard Pollan (Brno, Česká republika) skončil třetí s parem 1 pod 215. Pollan byl jedním ze čtyř golfistů, kteří skončili s nerozhodným nebo nižším skóre.

Pollan získal ocenění First-Team All-SCAC s umístěním na prvních třech místech poté, co v minulé sezóně získal ocenění pro celý druhý tým, když skončil na děleném sedmém místě. Pollan tento týden zastřelil 71-73-71. Dobrý Andrew Bennett (Bossier City, Los Angeles) obsadil 19. místoy Po střelbě 17 na 233 stop zastřelil v posledním kole 2 nad par 74, což je jeho nejnižší hodnota v turnaji. Bennett zaznamenal čtyři místa v top 20 finále sezóny.

Big Harrison John (Lafayette, LA) nerozhodně 23 letvýzkum a vývoj Center po střele 19 nad par 235. Spectrum skončilo s Ricky Blairem (Bossier City, LA) remízou 30 nad.y Ve věku 26 let dosáhl rovných 242 a pět z 30 nejlepších na konci sezóny. Junior Devan Martin (Watson, Los Angeles) se umístil na 34y Ve věku 29 a více než 245 let zahrál nováček Tyler Jones (Stonewall, LA) 58 nadprůměrných 274 a skončil 41.Svatý.

Kompletní rozpis mužské sezóny najdete zde: https://www.gocentenary.com/sports/mgolf/2021-22/schedule

