Překvapivý důvod, proč má měsíc méně kráterů, než by měl být

Stačí se podívat Měsíc Podívejme se, že během své zhruba 4,5 miliardy let trvající historie měl drsný čas, ale nová studie naznačuje, že přežila mnohem dříve asteroid Hity z jeho povrchu se dnes ve skutečnosti objevují.

Nový výzkum naznačuje, že některé z prvních dopadů na Měsíc zanechaly téměř neviditelné otisky, když narazily na měkčí povrch: globální oceán magmatu, který zakryl měsíc v mládí, než se ochladil a zamrzl.

Tato relativně měkká přistání, která po sobě nezanechávají žádnou trvalou stopu, by mohla vysvětlit, proč Měsíc, jak se v současné době zdá, neodpovídá tomu, co Vědci věří Stalo se jí to asi v první miliardě let.

“Tyto velké impaktní krátery, často označované jako impaktní pánve – vytvořené během tuhnutí lunárního magmatického oceánu před více než čtyřmi miliardami let – měly produkovat krátery různého vzhledu, ve srovnání s těmi, které vznikly později v geologické historii,” Planetární vědkyně Katharina Milikowicz říká: z Curtin University v Austrálii.

Myšlenka globálního magmatického oceánu na Měsíci je Každopádně novinkaVýzkum se však hlouběji zabývá možnou časovou osou úderů magmatu a asteroidů – a snaží se je sladit s Myslíme si, že víme O tom, co se v té době dělo ve sluneční soustavě.

Máme několik stop k tomu, co se stalo s Měsícem od jeho vzniku, od modelování sluneční soustavy až po důkaz nárazových šoků ve skalách, které již z povrchu získali astronauti Apolla.

nějaké studie To naznačuje, že vařící jezera magmatu mohla existovat až 200 milionů let a tento nejnovější výzkum ukazuje, jak by to odpovídalo navrhovaným termínům raného bombardování velkých asteroidů.

“Časový rámec pro tuhnutí lunárního magmatického oceánu oceánem se mezi různými studiemi značně liší, ale bylo by dostatečně dlouhé na to, abychom zažili část historie bombardování s vysokým dopadem typickou pro raná období vývoje sluneční soustavy,” Říká Milikowicz.

“Jak měsíc stárne a povrch se ochlazuje, je to stále obtížnější a účinky bombardování jsou viditelnější pomocí dálkového průzkumu.”

To vše je velmi důležité při určování toho, jak se sluneční soustava stala takovou, jaká je – a od toho se dozvíte více o tom, jak planety vlastně vznikaly a jak dlouho v určitých státech přežily.

I znalost něčeho neznámého, například toho, kolik srážek asteroidů by předchozí hodnocení záznamu lunárního kráteru mohlo minout, pomáhá vylepšovat modely toho, co se dělo před miliardami let.

A protože jsme tak blízko k Měsíci, cokoli, co se mu stalo, bude mít určitý účinek i na Zemi – umožní nám to lépe pochopit, jak mohla vypadat naše planeta a život na ní.

„Překlad tohoto objevu pomůže budoucímu výzkumu pochopit, jaký dopad by to mělo na ranou Zemi a jak by to ovlivnilo vývoj naší planety,“ Říká Milikowicz.

Hledání bylo zveřejněno v Spojení přírody.