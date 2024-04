Jak skotský kontroverzní zákon o zločinu z nenávisti vyvolal JK Rowlingovou, Joe Rogana a Elona Muska – Politico

„Vidíte tento brutální nesmysl ve Skotsku, kde se zaměřují na komiky se zákony o zločinech z nenávisti?“ Joe Rogan, světově nejpopulárnější televizní stanice, se zeptal svých hostů v nedávné epizodě poté, co se chopil tvrzení – rychle zamítnuté skotskou policií – že policisté budou monitorovat nenávistné projevy „prostřednictvím veřejného představení divadelní hry“.

Musk souhlasně sdílel příspěvek malajského pravicového influencera Iana Milese Cheonga, který tvrdil, že zákon zavírá lidi, kteří „někomu ukazují pikantní meme“ o trans lidech nebo „masové migraci“.

Blíže k domovu se proti legislativě ohradil i fotbalista, který se stal učencem Ally McCoist, který tvrdil, že on a 48 000 dalších fanoušků by potenciálně porušili zákon, když by sledovali, jak se jeho milovaní Rangers v neděli utkají s úhlavním rivalem Celtic. Skotský fotbal – a zejména rivalita mezi Celtic a Rangers – je již dlouho sužován sektářskou nenávistí, se kterou se skotská vláda pokoušela bojovat prostřednictvím předchozí legislativy.

Konzervativní britský premiér Rishi Sunak tento týden podpořil Rowlingovou, když hovořil o britské „hrdé tradici svobody projevu“. | Daniel Leal/AFP prostřednictvím Getty Images

Britský konzervativní premiér Rishi Sunak, který se vždy snažil rozhněvat skotskou národní vládu, se tento týden rychle shromáždil za Rowlingovou, když hovořil o britské „hrdé tradici svobody slova“. Jeho westminsterská vláda dlouho bojovala se skotskou administrativou kvůli ochraně transgender lidí.

„Chránit lidi“

Zákon představuje skutečnou zkoušku pro skotského prvního ministra Youssefa, který působil jako ministr spravedlnosti, když byl poprvé schválen v roce 2021, a nyní dohlíží na jeho vstup v platnost.

Ačkoli většina zákonodárců ze všech Holyroodských stran kromě skotských konzervativců v té době návrh zákona podpořila, cesta k tomu, aby se stal zákonem, byla hrbolatá, a byl v průběhu procesu pozměněn tak, aby zpřísnil ustanovení o svobodě slova v důsledku odporu.