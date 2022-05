Až 37 procent sleva na přepravní příslušenství od Anker v jednodenním výprodeji na Amazonu

Všechny produkty doporučené Engadget jsou ručně vybírány naším redakčním týmem, nezávisle na mateřské společnosti. Některé z našich příběhů obsahují přidružené odkazy. Pokud si něco zakoupíte prostřednictvím některého z těchto odkazů, můžeme získat provizi pro partnery.

Pokud čekáte na výprodej bezdrátových, solárních nebo vysokorychlostních nabíječek, je vhodný čas udělat si zásoby. že Různé produkty Anker V prodeji na Amazonu se slevami až 37 procent, včetně jeho magnetů 623 Mago 2 v 1 Balíček bezdrátové nabíjecí stanice, pár 20W PIQ rychlonabíječky a 20W Nano Pro S 3 stopovým kabelem USB-C na Lightning.

Nejlepší nabídka na bezdrátovou nabíjecí stanici Anker 632 MagGo 2-v-1, která poskytuje 20W nabíjecího výkonu pro modely iPhone 13/13 Pro a iPhone 12/12 Pro a zároveň umožňuje nabíjet bezdrátová sluchátka AirPods Pro. Váš telefon se k nabíjecí základně připojuje magneticky a lze jej dokonce otočit o 60 stupňů, abyste mohli snadno vidět obrazovku. Obsahuje 20W nabíječku USB-C a nabíjecí kabel USB-C na USB-C, vše pro 50 nebo 37 procent slevaPouze v černé barvě.

Pokud vás nebaví ztrácet nabíjecí kabely pro iPhone a chcete jen jejich sadu, Anker USB-C to Lightning Cable K dispozici ve 3 baleních za 29 $nebo 31 % z běžné ceny 42 USD. Za to dostanete 3stopý, 6stopý a 10stopý kabel, z nichž každý je kompatibilní s nabíječkami USB-C až do 87 wattů. Umožňuje také připojit váš iPhone k Macu pro bezproblémovou synchronizaci a nabíjení.

Pokud potřebujete malou, ale výkonnou nabíječku, podívejte se na originální 20W nabíječku Anker Charger pro iPhone a Android, která je k dispozici za 21,70 $ nebo 9,30 $ z katalogové ceny 31 $. A konečně, Nano Pro USB-C s 3 stopovým kabelem USB-C se prodává za 28 $, neboli 30 procent ceníkové ceny. tam Počet dalších položek Také včetně Anker Dual 18W Outlet Solární nabíječka PowerCore Při ceně 49 USD (sleva 30 procent) budete muset jednat rychle, protože výprodej končí za méně než jeden den.

