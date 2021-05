Blinken oznamuje další americkou pomoc Palestincům a tvrdí, že USA znovu otevřou svůj konzulát v Jeruzalémě

Ministr zahraničí Anthony Blinken V úterý oznámil balíček pomoci ve výši 112 milionů USD pro Palestince a další humanitární projekty v Gaze – součást turné, které uskutečnil Blinken region Který byl v posledních dnech svědkem obnoveného konfliktu mezi Hamásem a Izraelem.

„Během setkání, která jsem doposud pořádal, jsem slyšel společné uznání všech stran o nutnosti podniknout kroky a o práci, kterou je třeba udělat, k řešení základních podmínek, které pomáhají podpořit tento nejnovější konflikt,“ Blinken řekl na tiskové konferenci. Tisková konference v úterý večer místního času.

Blinken během svého setkání s prezidentem Palestinské národní správy Mahmoudem Abbásem oznámil, že administrativa oznámí Kongresu svůj záměr poskytnout další rozvojovou a ekonomickou pomoc 75 milionů dolarů. Kromě toho bude financovat pomoc při katastrofách v Gaze částkou 5,5 milionu USD a dalších 32 milionů USD na kontroverzní nouzové humanitární odvolání Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).

„Tato nová pomoc navazuje na velkou podporu, kterou USA nedávno poskytly a obnovily Palestinské správě, Palestincům, různým agenturám a skupinám,“ uvedl Blinken. „Celkově se chystáme poskytnout palestinskému lidu naléhavou podporu více než 360 milionů dolarů,“ dodal.

Zdůraznil však, že rekonstrukce Gazy je nesmyslná, ledaže „existuje důvěra v to, že to, co bylo přestavěno, již nebude ztraceno, protože Hamas se rozhodl v budoucnu podniknout další raketové útoky.“

Blinken také oznámil, že USA znovu otevřou svůj generální konzulát v Jeruzalémě, který Trumpova vláda snížila na nižší úroveň.

„Jak jsem řekl prezidentovi, jsem zde, abych potvrdil závazek Spojených států obnovit vztahy s palestinskou samosprávou a palestinským lidem, vztah založený na vzájemném respektu i na sdíleném přesvědčení, že si Palestinci i Izraelci zaslouží rovnost Opatření týkající se bezpečnosti, svobody, příležitosti a důstojnosti. “

Blinken se setkal s palestinskými a izraelskými představiteli po 11denním konfliktu, který začal, když Hamas, hnutí, které neuznává právo Izraele na existenci, vystřelilo rakety na Izrael – což zase reagovalo leteckými údery.

Bidenova administrativa zpočátku zaujala silný proizraelský postoj a zablokovala rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které by Izrael odsoudily. Biden čelil tlaku progresivního levého křídla své strany, které obviňovalo Izrael z použití nepřiměřené síly a zabíjení civilistů. Poté Biden tlačil izraelského předsedu vlády Benjamina Netanjahua k příměří.

Setkání s Netanjahuem v úterýBlinken znovu potvrdil svou podporu Izraeli, ale zároveň uvedl, že Spojené státy se budou i nadále snažit o návrat k íránské jaderné dohodě – od níž Trumpova administrativa ustoupila a že Netanjahu varoval USA, aby se již nevracely.

„Vedli jsme podrobnou diskusi o bezpečnostních potřebách Izraele, včetně obnovy Železného dómu,“ řekl Blinken. „Budeme pokračovat v posilování všech aspektů našeho dlouhodobého partnerství. To zahrnuje úzkou konzultaci s Izraelem, jak jsme to udělali dnes, ohledně probíhajících jednání ve Vídni o možném navrácení íránské jaderné dohody a současně pokračovat v spolupracovat na boji proti destabilizujícím krokům Íránu v regionu. “

Na své tiskové konferenci později během dne Blinken uvedl, že úsilí o rekonstrukci v Gaze, pokud bude úspěšné, by Hamas spíše oslabilo, než posílilo

„Říkám to proto, že Hamásu se daří, bohužel, v zoufalství, v bídě, v zoufalství, v nedostatku příležitostí – ve skutečnosti jde o hnutí, které vzkvétalo ve vakuu příležitostí.“

K této zprávě přispěl Tyler Olson z Fox News a Associated Press.