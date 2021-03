Tfue vysvětluje, proč Ninja a další velcí hráči přestali hrát Fortnite

Tfue, dříve jedna z největších postav Fortnite a nejúspěšnějších konkurentů, nakonec přestala hrát Epic’s battle royale úplně a nyní vrhla světlo na to, proč on a další tvůrci obsahu hru opustili.

Zatímco Fortnite byl kdysi považován za krále bojujících králů, zaznamenal pomalý, ale stálý pokles popularity. S novými konkurenty, jako je Call of Duty: Warzone a Apex Legends, kteří se vyhýbají hráčské základně, titul pro mnohé již není považován za první zkušenost BR.

V nedávném živém vysílání na Twitch se o svůj pohled na hru podělil bývalý hráč Fortnite a profesionální hráč Turner ‘Tfue’ Tenney. Uprostřed pokračující roztržky v její komunitě„A vysvětlete, proč věřil, že mnoho živých streamerů, jako je Tyler ‘Ninja’ Blevins, opustilo hru pro zelenější pastviny.

Konverzace začala, když se divák zeptal Tenneyho, proč je jejich plán na Twitteru „plný dětí pláčecích kvůli této hře“. Zatímco se Tfue krátce dotkla Epic Games zakazuje profesionálům soutěžit v sázkáchPoté přešel na tvůrce obsahu, kteří hru obecně opouštěli.

„Ten ninja, co hraje, liga.“ [of Legends] právě teď? Nejsem překvapený. A co ten chlap z Tfue, hraje Minecraft, hraje Warzone? zajímavý. A co velký NICKMERCS Fortnite? Co hraje, coD? To je šílené, “sarkasticky nazval své fanoušky.

„Je to téměř jako se všemi hráči živého přenosu, kteří mají poněkud osobní charakter a pustili se do různých her,“ pokračoval s odkazem na skutečnost, že mnoho tvůrců obsahu, kteří se v minulosti zaměřili na Fortnite (jako Ninja), přestali hrát hru , V některých případech úplně.

„Uvědomili si, že mají osobnost, mohou dobrodružství a hrát další hry a přesto mají kariéru ve vysílání,“ vysvětlil Turner. Poté znovu potvrdil svůj názor, že „Fortnite je naplněn jen spoustou neosobních lidí a král hry f ** umírá.“

Tfue sdílel svůj názor na stav Fortnite, protože několik členů herní komunity, jako je Cody ‘Clix’ Conrod z NRG, vyjádřili své zklamání nad aktuální sezónou pro Brazílii a pokračující kontroverzní sázení, protože hashtag #RIPFortnite se rozšířil na Twitteru .

Počkej, bratře, odmítám být nejlepším hráčem ve zóně warzone Clix sám 27. března 2021

Tenney své vysvětlení zakončil slovy: „Všichni úžasní tvůrci, se kterými jsem se setkal při hraní Fortnite, nyní nehrají Fortnite. Proč hrajete špatnou hru?“ Tyto komentáře přicházejí asi o 5 měsíců později. Veřejně sdílejte jeho důvody pro odstoupení z Radiokomunikačního úřadu.

Zatímco Fortnite se stále může pochlubit působivými počty angažovaností, hráči jako Tfue a Ninja jasně učinili vědomé rozhodnutí odejít od vytváření obsahu založeného na epických titulech, což v dnešním světě, kde tvůrci platí za udržení a péči o hráče, nikdy není dobrým znamením.