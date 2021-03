Zobrazte stopy mezinárodní slávy z myšlenky Českého a slovenského muzea

Na konci sálu je Národní české a slovenské muzeum a nejlepší tajemství knihovny. Historie žije každý den, ale pokud nebudete zkoumat, nikdy nevejdete dveřmi do knihovny, kam vás nikdo netlačí.

„Chci, aby došlo ke konverzacím,“ řekl David Muhlena, ředitel knihovny. “Nejsme stará školní knihovna.” Chceme, aby se zde lidé zdráhali oslavovat své dědictví. Pokud mají otázku, chceme, aby se zeptali. “

Toto je knihovna, kde si návštěvníci mohou prohlížet knihy v angličtině, češtině, slovenštině a dalších jazycích; Dědičné stopy; Nahrávání alb; Noty; Fotky; துண்டுப்பிரசுரங்கள்; A asi 400 hráčů na piano.

V posledních dvou letech byla v knihovně uspořádána zeď a dočasné výstavy vizuálních akcí.

V druhé části galerie muzea představují vše od uměleckých děl Alphonse Muchy, Andyho Warhola a Dale Sihuli až po muže bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové.

Do 25. července však muzeum navštíví Partisální knihovnu Scala, kde její první výstava vystopuje jeho kořeny.

“Vytvoření národního muzea: Naše historie” obsahuje tištěné materiály a fotografie z různých významných okamžiků, počínaje malým domem na 1607 C St. S. W. a pomáhá třem prezidentům otevřít novou budovu na břehu řeky 21. října. , 1995, poslal po muzeu 10 stop tvrdé vody, aby po historických povodních v roce 2008 přemístil masivní stavbu na vyšší úroveň a způsobil škody více než 11 milionů.

Díky plánu katastrofy a dostatku času na jeho spuštění byly archivy knihovny zachráněny před povodněmi, ale ne hráčský klavír. “Bylo by hezké získat nějaké způsoby, jak je znovu přečíst (piano piano) a zaznamenat,” řekla Muhlena.

Ačkoliv rezervy knihoven nejsou k dispozici pro renovace, veřejnost je pozvána k prohlídce od 9:30 do 16:00, od úterý do soboty.

Hodiny na prohlídku nové historické výstavy, publikací, zpravodajů, výstřižků z novin a fotografií zobrazujících vývoj muzea a hodiny na oslavu dvou významných výročí:

197 Osivo bylo vysazeno za účelem založení muzea na výstavě umění v roce 1971

V letech 2020 a 2020 přijeli do města Cedar Rapids americký prezident Bill Clinton, český prezident Vaklav Havel a slovenský prezident Michael Kovac, aby pomohli věnovat novou budovu s červenou střechou podél řeky. Stále tvoří přemístěný prostor muzea na 1400 Inspiration Place SW.

“V roce 2020 jsme plánovali oslavit toto výročí a poté, co se epidemie skutečně nestala, tak v roce 2021 uděláme pár věcí,” řekla Stephanie Cohn, vedoucí muzea.

Při pohledu do budoucna poznamenal, že byla založena Česká nadace výtvarných umění, která bude označovat rok 2024, od kterého muzeum vyroste.

Hlavní body historie

Muhlena je obzvláště potěšena, že může předvést seznam výstav z „Festivalu českého umění“ navštíveného v Centru umění Cedar Rapids od 28. října do 31. prosince 1971, z něhož se později stalo Muzeum umění Cedar Rapids.

“Byla to výstava řízená komunitou,” řekla Muhlena a dodala, že místním obyvatelům se připisuje jejich výtvarné umění, lidové umění, dědictví a artefakty.

“Město se o to velmi zajímalo, (organizátoři) měli opravdu pozitivní ohlas,” uvedl Cohn, který je podnítil k zvážení zřízení muzea.

V roce 1974 založili čeští potomci imigrantů Nadaci českého výtvarného umění a Nadaci českého dědictví. V roce 1975 pokračovala Česká vesnická asociace. Jak je uvedeno v nejnovějším časopise Slovo muzea, Denver Dvorsky, bývalý předseda Nadace českého dědictví, uvedl, že tyto tři organizace pracovaly „individuálně a kolektivně“ na uskutečnění muzejního snu.

Třípokojový dům na C Street SW je prvním z mnoha míst pro rostoucí sbírku, z nichž většina byla v průběhu let věnována. V roce 1983 muzeum zakoupilo přistěhovalecký dům z 19. století. Po rekonstrukci byla otevřena jako stálá expozice v roce 1985 a zůstává oblíbenou součástí muzejního komplexu.

Největší zlepšení přišlo 28. října 1993, kdy byla rozbita půda pro muzeum o rozloze 16 000 čtverečních stop s výhledem na řeku Cedar. O dva roky později byla věnována vzrušujícímu luxusu a atmosféře.

24. května 1997 muzeum otevřelo svoji první mezinárodní výstavu „Tisíciletá česká kultura: Bohatství z Národního muzea v Praze“. Jak je uvedeno na webových stránkách muzea, tato milníková sbírka přilákala 30 000 návštěvníků z celého světa.

Ještě větší akce však budou podniknuty v roce 2011, protože muzeum je vzdálené 800 metrů od břehu řeky a 11 metrů vysoké – tři stopy nad historickou úrovní povodně. Trať byla rozšířena a zdvojnásobil prostor galerie pro stálé a dočasné výstavy.

Slavnostního zahájení ve dnech 14. a 15. července 2012, které se konalo na výstavě Powerhouse „Alphonse Mucha: Inspirace umění Novi“, se zúčastnilo 14 000 až 16 000 lidí a přilákalo návštěvníky z celé země.

“Je to výstava, která se koná jednou za život,” řekl Cohn.

Další informace o vývoji muzea najdete na časové ose dolů ncsml.org/about-ncsml/

Nebo jděte na novou výstavu.

Návštěvníci mohou vidět, jak muzeum postupuje z organizace, která „začala velmi lokálně a vyrostla v národní a mezinárodní organizaci,“ uvedla Muhlena.

” … Muzeum bylo zdrojem místní hrdosti. Místní obyvatelé, kteří celou tuto organizaci založili, jsou českého původu. Doufáme, že se toho dočkají, ale ti, kteří nás navštíví zvenčí nejbližšího okolí, mohou vidět, jak to začalo jako místní organizace, díky usilovnosti a hrdosti se to rozrostlo tam, kde je dnes. “

Cohn dodal: „Byla to příležitost vzpomenout si, odkud jsme přišli, počínaje malým a specializovaným základním týmem – všichni byli 20 let dobrovolníky. Skutečně položili základ, stavěli a budovali. Celá organizace rostla.

“Měli vizi muzea a knihovny, kterou cítili,” řekl. „Je to velmi inspirativní. Milovali své dědictví natolik, že byli odhodláni to udělat – v jejich městě by mělo být muzeum a knihovna.“

