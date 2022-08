Experimentální operace mozku potlačila chutě u dvou lidí s poruchou přejídání

První dva pacienti, kteří podstoupili experimentální operaci mozku kvůli záchvatovitému přejídání, říkají, že po roce cítí větší kontrolu nad tím, co jedí, a mají menší chuť k jídlu.

„Jsem si velmi vědom svých chutí,“ řekl NBC News Robin Baldwin (58) z Citrus Heights v Kalifornii. „Někdy se dokážu zastavit, nadechnout se a říct: ‚Ne. „

Baldwin spolu s Lenou Tully (48) z Elk Grove v Kalifornii podstoupili operaci poté, co nereagovali na ostatní. Léčba poruch záchvatovitého přejídání.

Předběžná zjištění o účincích operace – součást pilotní studie, která bude zahrnovat celkem šest lidí – byla zveřejněna v pondělí v časopise. přírodní medicína.

Je to poprvé hluboká mozková stimulace Používá se k léčbě poruch přejídání. Ve studii chirurgové implantovali zařízení, které se naučilo detekovat, kdy pacienti příliš toužili, a poté do mozku vyslali malé pulzy, aby touhu snížili.

„Skutečnost, že to lze udělat, je naprosto úžasná,“ řekla Dr. Kay Miller, MD, docentka neurochirurgie na Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesota.

„Je to operace mozku a ta přináší svá vlastní rizika,“ řekl Miller, který se na novém výzkumu nepodílel. „Ale tito pacienti se postupem času zlepšili a měli méně epizod záchvatovitého přejídání.“

Robin Baldwin řekla, že její touha po jídle byla lépe kontrolovaná po hluboké mozkové stimulaci. S laskavým svolením Robin Baldwin

Pro Baldwina byla změna téměř okamžitá. „Během několika dní jsem mohla říct, že moje chutě jsou pod kontrolou,“ řekla. „Nemyslel jsem neustále na jídlo.“

Tolleymu trvalo déle, než pocítil účinek, ale po několika měsících jsem znovu získal pocit kontroly. „Nikdy bych se nevzdala sacharidů,“ řekla, „ale mám k nim lepší vztah a dělám si lepší rozhodnutí.“

Záchvatové přejídání je Nejčastější porucha příjmu potravy Ve Spojených státech překonává Anorexie a bulimie. Lidé s poruchou přejídání ztrácejí kontrolu nad tím, kolik toho sní, i když se cítí sytí.

Ztráta kontroly je výsledkem nestejných signálů v mozku, řekl hlavní autor studie Casey Halpern.

„Není to tak, že by se nedokázali ovládat,“ řekl Halpern, MD, neurochirurg a šéf neurochirurgie se stereotaxickým a funkčním vedením v Penn Medicine ve Philadelphii. „Je to signál v mozku, který je zkreslený.“

Jak to funguje?

Během chirurgická operaceZařízení podobné kardiostimulátoru, které se implantuje pod pokožku hlavy. Toto zařízení je pak připojeno k nucleus accumbens, oblasti mozku, která hraje zásadní roli v tom, jak lidé prožívají odměnu a uspokojení.

Halpern a kolegové konkrétně zamířili tyto dráty do dvou menších částí této oblasti mozku: jedna, která reguluje, jak lidé zvládají své impulsy, a druhá, která kontroluje chuť k jídlu.

Zařízení má dvě funkce. Zaznamenává mozkovou aktivitu a dokáže do mozku dodat i drobné elektrické výpadky s cílem pomoci potlačit chutě. Při výskytu těchto uklouznutí nedochází k žádnému fyzickému pocitu, ale pacienti mohou zaznamenat změny nálady.

Zpočátku musí být zařízení vyškoleno, aby detekovalo typy mozkové aktivity spojené s touhami po záchvatovitém přejídání. Za tímto účelem převzal vedení Baldwin Zamávejte magneticky nabitou hůlkou nad jejich hlavami, když pocítí nutkání se napít, což signalizuje zařízení, že mozková činnost Vidí to jako související s chutěmi. Nakonec je schopen tuto mozkovou aktivitu sám dekódovat a doručit do mozku spoušť, když se zdá, že člověk bude mít flám.

Po šesti měsících provozu zařízení, řekla Halpern, obě ženy cítily větší kontrolu nad svými touhami po záchvatovitém přejídání. Dodal, že jeden již nesplňuje kritéria pro záchvatovité přejídání.

„Oba pacienti hlásí s jistotou a cítí, že mají větší sebekontrolu než dříve,“ řekl.

Dlouhodobé údaje o Baldwinovi a Tullym Očekává se, že bude analyzován a zveřejněn později. Očekává se, že během příštích šesti měsíců podstoupí operaci další dva pacienti. Studie bude nakonec zahrnovat šest pacientů.

Omezením současných zjištění je, že tyto dvě ženy jsou demograficky podobné: středního věku a s nadváhou.

Stephen Wonderlich, spolupředseda Poradního výboru pro výzkum Národní asociace pro poruchy příjmu potravy, uvedl, že ačkoli se zdá, že jde o inovativní přístup k léčbě poruch přejídání, není jasné, zda bude tato technika prospěšná pro většinu pacientů.

„Jak široce to platí?“ řekl Wonderlich. „Budou výsledky zobecněny na lidi s různou velikostí těla? Nevíme.“

Výzkum není první, kdo používá hlubokou mozkovou stimulaci k léčbě bažení.

Dr. Ali Rezaei, neurochirurg a generální ředitel Rockefellerova institutu pro neurovědy na West Virginia University, studuje tuto techniku ​​jako metodu Léčba poruchy užívání opioidů.

Řekl, že zjištění záchvatovitého přejídání jsou v souladu s jinými studiemi, které ukazují změny v mozkové aktivitě u lidí s jinými neuropsychiatrickými stavy.

Rezaei dodal, že bude důležité potvrdit výsledky u dalších pacientů s poruchou přejídání a navázat na dlouhodobá data.

