Italští žalobci jdou po českém fotbalovém gigantu – EURACTIV.com

Deset členů představenstva včetně bývalého předsedy Juventusu Andrey Agnelliho a místopředsedy a bývalého českého fotbalisty Pavla Nedvěda podala turínská prokuratura za falšování klubového účetnictví.

Očekává se, že příští týden bude oznámeno datum předběžného slyšení, které má rozhodnout o případných obviněních, a zahájení procesu. AP.

Kromě Agnelliho a bývalého českého reprezentanta Nedvěda čelí hrozbě obvinění i generální ředitel Juventusu Maurizio Arrivabene, který v pondělí rezignoval spolu s dalšími členy představenstva, a bývalý sportovní ředitel klubu Fabio Paratici.

Italské úřady loni obvinily vedení Juventusu z falšování účtů, ale letos v dubnu byli všichni úředníci zproštěni viny. ČTK hlášeno ve čtvrtek. Od října však Nedvěd a 14 úředníků čelí obnově řízení.

Český vítěz Zlatého míče 2003 Nedvěd a další funkcionáři turínského týmu jsou podezřelí z toho, že v letech 2018 až 2020 dostávali nelegální provize z přestupů fotbalistů a falešně oznamovali investorům zisky.

Juventus ale jakékoli nezákonné jednání popírá. „Postupy účtování v napadené účetní závěrce jsou v souladu s platnými účetními zásadami,“ napsali zástupci klubu v prohlášení. „Juventus vždy jednal správně a je odhodlán chránit své firemní, ekonomické a sportovní zájmy,“ dodali.

Je to poprvé, co se Juventus dostal do finančních nesrovnalostí. V roce 2006 ztratilo dva ligové tituly a kvůli korupci sestoupilo do druhé ligy.

(Ondřej Plevák | EURACTIV.cz)