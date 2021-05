Stovky epidemiologů očekávaly, že budou masky nosit na veřejnosti nejméně rok

Když ve čtvrtek federální zdravotníci řekli, že Američané jsou plně očkováni Na většině míst již masky nejsou potřebaBylo to překvapení pro mnoho odborníků v oblasti veřejného zdraví. Bylo to také v příkrém kontrastu s názory velké většiny epidemiologů, které v posledních dvou týdnech zkoumala The New York Times.

V neformálním průzkumu 80 procent uvedlo, že věří, že Američané budou muset nosit masky na vnitřních veřejných místech po dobu nejméně dalšího roku. Pouze 5 procent uvedlo, že lidé již do léta nebudou muset nosit masky uvnitř.

Ve velkých venkovních davech, například na koncertech nebo protestech, 88 procent epidemiologů uvedlo, že je nutné, aby i masky měli lidé, kteří byli plně očkováni.