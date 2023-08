Jedno uživatelské rozhraní 6.0 podporuje další dva zvukové kodeky pro telefony Samsung

Samsung představil několik nových funkcí s aktualizací One UI 6.0 založenou na Androidu 14. Nový software je v současné době dostupný v beta verzi pro řadu Galaxy S23 v několika zemích a očekává se, že do konce tohoto roku dosáhne stabilní podoby. S One UI 6.0 přidal Samsung podporu pro dva nové zvukové kodeky Bluetooth.

Jedno uživatelské rozhraní 6.0 podporuje zvukové kodeky LC3 a Opus Bluetooth

Jedno uživatelské rozhraní 6.0 podporuje zvukové kodeky LC3 a Opus pro bezdrátová sluchátka Bluetooth. LC3 je součástí Bluetooth LE Audio a poskytuje zvuk s vyšší věrností při podobných přenosových rychlostech jako standardní kodek SBC. LC3 se pohybuje od 160 kbps do 345 kbps ve srovnání s propustností SBC od 240 kbps do 345 kbps. Navzdory tomu, že kodek LC3 má podobnou (nebo dokonce nižší minimálně) bitovou rychlost jako SBC, poskytuje lepší kvalitu zvuku a vyšší účinnost (což vede k delší životnosti baterie). LC3 také funguje mnohem lépe než SBC se skutečnými bezdrátovými stereo sluchátky.

Na druhou stranu se Opus používá pro Bluetooth sluchátka s podporou Spatial Audio pro pohlcující zvukový zážitek. Sluchátka Google Pixel Buds Pro Již používám kodek Opus Pro prostorový zvuk s 360stupňovým sledováním hlavy. S Opusem, který je nyní k dispozici na nejnovější verzi One UI od Samsungu, můžeme očekávat, že telefony a tablety Galaxy budou fungovat ještě lépe s bezdrátovými sluchátky, která podporují prostorový zvuk.

Díky dvěma novým audio kodekům Bluetooth budou telefony Samsung lépe fungovat s širší řadou zvukových produktů, jako jsou bezdrátová sluchátka a sluchátka. Samsung však stále nepodporuje zvukové kodeky aptX Lossless, LHDC a LLAC. Nejnovější smartphony Samsung, které jsou kompatibilní s nadcházející aktualizací One UI 6.0, by měly mít nové zvukové kodeky Bluetooth.

Chcete-li si prohlédnout všechny hlavní nové funkce představené One UI 6.0, můžete se podívat na video níže.