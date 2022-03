Liverpoolští kultovní hrdinové se po zbavení dlouhých vlasů a narůstajících vousů zdají k nepoznání

Zápas legend Liverpoolu proti Barceloně přivedl o víkendu na Anfield několik ikonických tváří – ale nebylo snadné jich několik odložit.

Legendy Liverpoolu se v sobotu utkaly se svými barcelonskými protějšky, aby získaly peníze pro nadaci LFC. Návštěvníci vyhrál zápas 2:1 Díky gólům Giovanniho a Rivalda poté, co Steven Gerrard otevřel skóre pro Reds předčasným pokutovým kopem.

Hostitelská strana byla plná kandidátů na Liverpool z minulého roku, Gerrarda doprovázeli mimo jiné Jimmy Carragher, Jerzy Dudek, Dirk Coyt, Steve McManaman a Luis Garcia. Fanoušci, kteří se zúčastnili zápasu, který pomáhal podporovat práci LFC na obnově Covid-19, by okamžitě poznali většinu vystavených lidí.

Ale po téměř 20 letech hraní s Liverpoolem vypadají Patrick Berger a Milan Barros úplně jinak. České duo mělo během působení v klubu dlouhé vlasy, ale nyní mají úplně jiný vzhled, krátké vlasy a vousy.

Na fotografii, kterou Berger sdílel na Instagramu, je záložník vidět po boku Barrose a bývalého hráče Liverpoolu z České republiky Vladimíra Smeisera v šatně na Anfieldu. V popisku Berger píše: „Čeští soudruzi.“

Zatímco většina odpovědí, včetně bývalých spoluhráčů Gerrarda a Garcii, oslavuje shledání, některé vyjadřují širší představy o jejich vystoupení. Jeden fanoušek odpověděl: „Barros vypadá úplně jinak.“



obrázek: Lawrence Griffiths/Getty Images)



Vyjádřete svůj názor! Poznal jste Milana Barrose a Patricka Bergera na první pohled? Komentář níže.

Berger strávil v Liverpoolu sedm let od roku 1996 do roku 2003, kde po příchodu z Borussie Dortmund pomohl vyhrát FA Cup, Ligový pohár a Evropský pohár. Přešel do Portsmouthu a Aston Villy, ale stále je úzce spjat s Liverpoolem.

Barros vstřelil 27 gólů ve 108 zápasech za Liverpool jako útočník v letech 2002 až 2005 a byl součástí týmu, který vyhrál Ligu mistrů pod Rafaelem Benitezem v Istanbulu. Čtyřicetiletý hráč málem skóroval v sobotu na Anfieldu, ale blokoval ho obránce Barcelony Dani Tortoleiro.



obrázek: Sean Pottrell/Getty Images)



Liverpoolský tým vedou skutečné klubové legendy Sir Kenny Dalglish a Ian Rush s pomocí bývalých kolegů Johna Barrinerse a Johna Aldridge. Dudek se v brance střídá se Sanderem Westerfeldem, obranu tvoří Carragher, Fabio Aurelio, Daniel Agger, Sami Hypia, Jose Enrique, Bjorn Toure Kvarmi, Glenn Johnson a Phil Pap.

Gerrard, McManaman, Coyote, Berger, Smither, Jason McAteer, Salif Diaw a Stewart Downing byli ve středu zálohy s Garciou, Barrosem a Maxi Rodriguez jako útočníky.