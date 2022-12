Ed Boon má pro fanoušky Mortal Kombat špatnou zprávu, Injustice

obrázek : NetherRealm Studios / WB hry

Zimní E3, známá také jako The Game Awards, se vysílá příští týden a lidé jsou nadšení z toho, co bude odhaleno během tříhodinového sestřihu upoutávek a cen. Ale pokud jste nadšení z a Mortal Kombat nebo nespravedlnost 3 Překvapivý vzhled dobře, možná byste si rádi sedli. Musím se podělit o špatné zprávy.

Během udílení her 2018, NetherRealm byl odhalen Mortal Kombat 11 světu Přes Skvělý filmový trailer. Nyní, po čtyřech nepředstavitelně dlouhých letech, zůstávají fanoušci zvědaví, kde bude další hra studia. V minulosti se kreativní ředitel studia Ed Boon objevil každé dva roky a oznámil svou další velkou hru. Ale to se ještě nestalo a někteří hráči se začali velmi obávat, protože nejdelší čekací doba mezi projekty NetherRealm každým dnem roste. Takže samozřejmě mnozí začínají hledat naději na Game Awards 8. prosince. Někteří předpokládali, že stejně jako v roce 2018, Boon a spol. Každoroční show využijí k odhalení své další velké věci. Přímo od samotného Bonnu se tak ale nestalo.

dříve během dne, Boone tweetoval že i když oceňuje nadšení fanoušků z připravované hry studia, zatím nejsou připraveni nic oznámit.

Před čtyřmi lety na Game Awards jsme mohli překvapit oznámení o… MK11, což se ukázalo jako skvělé,“ napsal Boon na Twitteru. „Je to pravděpodobně skvělé, protože mnozí předpokládali, že tento trik zopakujeme v naší další hře. Děkujeme za očekávání, ale ještě nejsme připraveni oznámit další hru NRS.“

Samozřejmě i s tímto jasným a neomaleným sdělením „Ne, nebudeme oznamovat další nespravedlnost nebo Mortal Kombat Příští týden, promiň,“ někteří lidé stále doufají, že neřekne celou pravdu. Na jejich obranu je známo, že Ed Boon trolluje své fanoušky online a manipuluje s nimi memy nebo škádleními. protože nic.

Pokud si opravdu chcete přečíst jeho tweet a najít prostor pro pohyb, který umožňuje, řekněme, studio není připraveno oznámit svou další hru… ale je připraveno ji vydat! Poté zahoďte NetherRealm a démona WB MK12 nebo nespravedlnost 3. Ale nehodlám se podepisovat na této divoké teorii, protože to skončí pouze v depresi a rozčilení, když ne. Pokud se však přesto rozhodnete zúčastnit se The Game Awards, Za svůj problém můžete nakonec vyhrát bezplatnou hru Steam Deck. Není MK12Ale co to je?