Zpráva odhaluje editační okno 15palcového MacBooku Air, počet jader M2 Max

Apple pracuje na 15palcovém MacBooku Air a novém 12palcovém MacBooku. BloombergS odvoláním na zdroje obeznámené s plány Applu. Zdroje také odhalily podrobnosti o připravované čipové sadě rodiny M2 pro vysoce výkonné počítače MacBook Pro společnosti Apple.

15palcový Air bude používat stejný celkový design jako 13,6palcový MacBook Air Bylo to odhaleno na pondělní keynote společnosti WWDC. To znamená ultratenký design bez zkosení, plus zářez na obrazovce a klávesnice s funkčními klávesami a Touch ID. Očekává se, že notebook bude používat stejný procesor M2 jako jeho mladší bratr.

Zdroje uvádějí, že nový notebook by mohl dorazit co nejdříve na jaře roku 2023. Také říkají, že Apple pracuje na 12palcovém MacBooku, který by mohl dorazit koncem roku 2023 nebo začátkem roku 2024 – ale toto zařízení je dostatečně daleko, že je to stále Apple. mohl opustit své plány.

I když není zcela jasné, kdo navrhne 12palcový notebook pro servis, 15palcový počítač by mohl vyplnit zjevnou mezeru v nabídce společnosti Apple pro uživatele, kteří chtějí větší obrazovku, ale nepotřebují nebo chtějí utratit téměř 3 000 $ za nejvyšší. úroveň výkonu.

Zdroje Bloombergu mají ale zprávy i pro ty, kteří čin Chcete rychlejší MacBook. Nové iterace MacBooku Pro s čipy založenými na druhé generaci Apple M2 by mohly přijít již letos na podzim, ale mohly by sklouznout na začátek roku 2023. Až dorazí, nabídnou rozšířené příbuzné k M2 stejně jako předchozí modely. Které jsem použil s čipem M1 Pro a M1 Max.

Konkrétně M2 Max má mít 12 CPU jader a až 38 GPU jader, což je krok nad 10 CPU a 32 GPU jader M1 Max. Apple na své akci tento týden tvrdil, že M2 nabízí pouze 20procentní nárůst výkonu oproti M1. I když není možné s jistotou říci nic ze samotných základních údajů, podrobnosti ve zprávě Bloomberg naznačují podobný potenciální nárůst výkonu pro nový MacBook Pro.

Zdroje Bloombergu také naznačují, že Apple testuje modely Mac mini a Mac Pro, ale nezacházejí do podrobností o produktech.

Mezitím se očekává, že 13,6palcový MacBook Air od společnosti Apple se začne dodávat příští měsíc, alespoň celý měsíc poté, co byl produkt představen na WWDC. Zpoždění souvisí s široce hlášenými omezeními globálního dodavatelského řetězce.