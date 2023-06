Balanův partner Wonderworld, Arzest, je považován za „přelomový vývoj“ na Sonic Superstars

Viceprezident vývoje produktu Takashi Iizuka s Eurogamer dnes na Summer Games Festu objasnil záležitost hlavního vývojáře nově odhalených Sonic Superstars: vede jej Arzest, japonské studio, které se naposledy podílelo na vývoji. Fantasian a problémové. Balan Wonderworld – V čele Sonicův původní tvůrce, Naoto Ohshima.

„Toto je zbrusu nová klasická hra Sonic ve vývoji,“ řekl Iizuka-san prostřednictvím překladatele, „a abychom znovu vytvořili klasickou hratelnost Sonic, potřebovali jsme někoho, kdo rozumí klasické sérii Sonic a rozumí tomuto hernímu formátu. aby ve finálním produktu fungoval opravdu dobře.“ .

A tak pracujeme společně s Naoto Ohshima-san, který vytvořil Sonic the Hedgehog a byl tam na Sonic 1, vytvářel a vyvíjel hru. Spolupracujeme s Ooshimou-san a jeho týmem v Arzest, oni vedou vývoj na titulu a dělají skvělou práci na výrobě Sonic. Zcela nová klasika.“

Otázka hlavního vývojáře pro Superstars byla prominentní otázkou pro fanoušky Sonic od té doby, co byla odhalena během prezentace Summer Game Festival minulý týden – Ohshima-san již bylo potvrzeno, že pracuje v určité kapacitě, i když nebylo jasné, v jaké kapacitě. možná trochu znepokojil, kvůli ne příliš hvězdnému přijetí Balan Wonderworld.

Brzy budeme mít mnohem více z našeho rozhovoru s Iizukou-san na Sonic Superstars, včetně jeho návrhu na to, která klasická hra Sonic je podle něj nejvíce podobná (spoilery: půjčuje si ji z několika různých her), jak se tým snažil vyvážit klasický Sonic „modernějšími“ funkcemi, stejně jako naše dojmy z rychlého hraní se hrou – a odpověď na veledůležitou otázku, zda je v ní Shadow. Určitě to brzy vyhledejte.