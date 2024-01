Prosincové inflační překvapení otevírá dveře k rychlejšímu snižování sazeb v ČR | Článek

Prosincová inflace meziměsíčně klesla o 0,1 % až -0,4 %, meziročně pod očekávání trhu ve výši 7,3 % až 6,9 %. Největší překvapení přinesly potraviny, které meziměsíčně klesly o 1,4 %, zatímco průzkumy naznačovaly nárůst. Poklesy jsou však vidět téměř všude napříč spotřebním košem. Ceny pohonných hmot klesly výrazně více, než se čekalo, i když o něco níže, než se předpokládalo, což by mohlo protlačit efekt nižších cen ropy do lednových čísel. Pokles ceny je vidět i u oblečení, které je sezónně levnější většinou jen v lednu. Jediným překvapením bylo bydlení, které v prosinci meziměsíčně vzrostlo o 0,2 %. Obecně platí, že kalkulované bydlení po listopadovém překvapivém zvýšení opět kleslo, ale ceny energií meziměsíčně vzrostly o 0,6 % – o něco méně než v předchozím měsíci, a to i přes oznámení energetických společností o snížení cen.

Podle našich výpočtů se jádrová inflace meziměsíčně udržela na úrovni -0,1 %, což je pokles z 3,9 % v prosinci na 3,5 %. Celková i jádrová inflace je tedy v obou případech stejně jako v předchozích měsících pod prognózou České národní banky (7,0 % a 3,6 %). Dnešní negativní překvapení vyvolává možnost, že lednová inflace bude pod 3 %, což jsme zaznamenali již dříve, což otevírá dveře agresivnějším škrtům ČNB.