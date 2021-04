Indický nemocniční požár zabil Covidem 13 pacientů: oficiální

Bern, Švýcarsko: Charitativní dárcovství je nedílnou součástí požehnaného měsíce ramadánu pro každého muslima, který si to může dovolit. Zakat, jeden z pěti pilířů islámu, je uvalen na peníze těch, kteří splňují kritéria minimálního bohatství (Nisab).

Ve většině zemí s muslimskou většinou je zakát dobrovolný, ale v šesti (Malajsii, Saúdskou Arábii, Pákistán, Súdán, Libyi a Jemen) jej shromažďuje stát.

Pokud je země dobře regulovaná a systém zakat je uplatňován systematicky, má potenciál stát se nástrojem fiskální politiky na makroekonomické úrovni, která posílí institucionální kapacitu v oblasti sociálního zabezpečení a sociálního zabezpečení. Na mikroekonomické úrovni jeho přidělení potřebným slouží k distribuci (opětovného) příjmu, čímž se snižuje i celková zadluženost.

V mnoha zemích však státu chybí institucionální kapacita pro výkon této funkce a v jiných jsou zakatské povinnosti vykonávány dobrovolně.

Dr. Sami Al-Swailem, hlavní ekonom Islámského výzkumného a vzdělávacího institutu Islámské rozvojové banky (IsDB), říká, že tam, kde jsou převládající zakátské kanály dobře organizované a mají důvěru veřejnosti, mohou dobře pracovat pro chudobu zmírnění. Pokud tomu tak není, automaticky mají přednost neformální charitativní programy.

Studie Islámské rozvojové banky o islámském charitativním financování v severní Africe zjistila, že „prohlubující se sociální nerovnost a potřeba vlád v oblasti dalších finančních zdrojů v regionu vytvořily významné příležitosti pro zakátské a nadační instituce“ – trend podporovaný prosazováním občanské společnosti.

Kromě toho se vyvíjející se zákony týkající se zakatu a charitativního dárcovství považují za faktor umožňující odvětví a jeho ekosystém. Tato pozorování mají obecnou povahu a platí daleko za severní Afrikou a jsou v souladu s rostoucí potřebou charitativních darů s rostoucí úrovní chudoby.

Někteří pozorovatelé se obávají, že zakátová schémata jsou neprůhledná a postrádají transparentnost. Al-Swailem vkládá významný inventář do blockchainových a fintech aplikací, aby přinesl větší transparentnost sektoru, umožnil explicitnější správu charitativních darů a zefektivnil převod finančních prostředků příjemcům. Tyto technologie jsou také užitečné při získávání dalších finančních prostředků.

Průměrná úroveň bohatství nebo příjmu v zemi má velký význam, protože bude určovat, kolik charitativních darů pochází zevnitř a co z vnějšku. V zemi, jako je Bangladéš, by bylo nemožné získat dostatek peněz, protože sociálně-ekonomická skupina, která splňuje kritéria kvora, je příliš malá na to, aby splnila obrovské požadavky na sociální výdaje. To je místo, kde přicházejí mezinárodně aktivní charity.

Indonéské ženy vystavují své kupóny, zatímco čekají na frontu, aby během požehnaného měsíce ramadánu v Jakartě dostaly „zakát“, dar chudým bohatým muslimům. (AFP / Fotografie souboru)

Mnohostranné organizace, jako je Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, UNICEF, Rozvojový program OSN a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC), začaly v poslední době organizovaně těžit ze štědrosti islámského charitativního dárcovství. . Ve skutečnosti tyto organizace hrají zásadní roli v mnoha zemích, kde stát kvůli konfliktu přestal fungovat.

V těchto zemích je charitativní darování jedním z mála způsobů, jak distribuovat jídlo, zdravotní péči, přístřeší a příjem potřebným.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky mohl použít platbu zakátu pro své vlastní účely. Počet příjemců zakátu se zvýšil z 34 440 v období 2016-2018 na 1,03 milionu v roce 2020, což je téměř 30krát více než za pouhé čtyři roky.

Účelem zakatu je skutečně pomoci potřebným. Pandemie COVID-19 zvýšila nerovnost mezi bohatými a chudými v zemích i mezi zeměmi. Nikde to není zřetelnější než v nejchudších částech populace a v nejchudších a nejkonfliktnějších zemích, kterým chybí institucionální kapacity, ať už ve zdravotnictví, financování nebo v jakémkoli jiném sektoru.

Ve své zprávě „Covid-19 and Islamic Finance“ Islámská rozvojová banka doporučila, aby zakát, nadace a další islámské metody sociálního financování byly koordinovány s finančním úsilím vlád o vytvoření sociální záchranné sítě. Měli potenciál hrát stále větší roli, protože vlády začaly postupně ukončovat výdajové programy související s COVID-19.

Zakat: Čísla 25% podíl členských zemí OIC na světové populaci. 54% vysídlené populace hostované členskými státy OIC. Zdroj: Vysoký komisař OSN pro uprchlíky

Právě v těchto zemích se stávají instituce, které jsou schopny poskytnout zakát koncovému uživateli, ať už v rámci dané země nebo na mezinárodní úrovni, velmi důležité. Abychom pochopili potřeby, musíme se podívat na utrpení a na to, jak je ovlivněna populace zemí s muslimskou většinou.

Uprchlíci a bezdomovci jsou v této agendě velmi vysoko. Tvoří téměř 1 procento světové populace. Podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jsou členské státy Organizace islámské spolupráce hostitelem 43 milionů nebo 54 procent vysídlených osob na světě. To je proti jejich 25% podílu na světové populaci.

Tabulka pořadí „znepokojení lidé“ (uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby) je vedena Sýrií, následovanou Tureckem a Jemenem. Afghánistán, Súdán a Somálsko se umístily na 5., 6. a 7. místě, zatímco Irák a Bangladéš na 9. a 10. místě.

Muslimský muž dává „zakát“ chudým během ramadánu opuštěnému muži, který žije pod plastovým krytem podél železniční trati ve Forsbergu v Johannesburgu 23. dubna 2020 (AFP / File Photo)

Vidíme podobné trendy v pohledu na bezpečnost potravin: Nulový hlad je koneckonců cílem OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) č. 2. Jemen je na prvním místě tohoto seznamu a 15,9 milionu lidí čelí nejistotě potravin nebo přímému hladu. Obecně řečeno, pět z deseti nejlepších zemí jsou členské státy Organizace islámské spolupráce.

Zpráva UNHCR zdůrazňuje negativní dopad COVID-19 na zajišťování potravin v zemích zasažených krizí uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. V Sýrii se počet lidí bojujících o přežití zvýšil o 1,4 milionu, což je celkem 9,3 milionu.

V Pákistánu se počet lidí trpících potravinovou nejistotou zvýšil o 2,45 milionu na 42,5 milionu. V Jemenu bude pravděpodobně hladem čelit 9,6 milionu lidí a 11,2 procenta všech dětí v Bangladéši trpí akutní podvýživou. Tato čísla jsou šokující.

Země uvedené výše nemají institucionální kapacitu ani dostatečnou kapacitu pro generování daňových příjmů nebo charitativních darů v dané zemi. Budou záviset na mnohostranné pomoci organizací, jako jsou agentury OSN a mnohostranné rozvojové instituce, k financování části požadovaných sociálních výdajů. Vzhledem k nesmírným obtížím a obrovské potřebě se však charitativní dary stávají ústředním prvkem zmírnění utrpení.

Obrázek vysídlené jemenské rodiny poblíž jejich dočasného přístřešku na ulici v jemenském pobřežním městě Hodeidah. (AFP / Fotografie souboru)

Využití a zdroje zakátových fondů Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ukazují: Jemen dostává 55 procent zakátových fondů organizace, následuje Bangladéš a Libanon – všechny země, kde je potřeba financování z jakéhokoli zdroje.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky dostává 97 procent zakatových prostředků z oblasti Středního východu a severní Afriky a 3 procenta odjinud. Je to logické vzhledem k náboženskému složení na Středním východě, který je převážně muslimský, a jeho kultuře. Země na Středním východě a v severní Africe mají také ekosystémy charitativních organizací, které získávají finanční prostředky prostřednictvím zakatu a dalšího islámského sociálního financování.

Osmdesát sedm procent finančních prostředků pochází od partnerských institucí a filantropů a 13 procent se získává prostřednictvím digitálních kanálů. Můžeme očekávat, že digitální dárcovství se v budoucnu stane prominentnějším.

Výše uvedené informace nám dávají čtyři hlavní body:

* Potřeba charitativních fondů je v mnoha zemích s muslimskou většinou vysoká, zejména v méně rozvinutých zemích, například v Bangladéši, a v oblastech, které zažívají konflikty, jako je Jemen nebo Sýrie.

* Globální uprchlická krize je toho příkladem, kdy jsou země OIC neúměrně zasaženy.

* Islámské charitativní financování je důležitým odvětvím, které poskytuje prostředky na rozvoj a případně přerozdělování příjmů na regionální úrovni.

* S vypuknutím pandemie COVID-19, která prohlubuje nerovnost mezi zeměmi a uvnitř nich, se zvýšila potřeba charitativního financování, což vyžaduje spolupráci mezi vládními, multilaterálními a charitativními subjekty.

Několik dárcovských agentur, včetně Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), začalo využívat zakatový systém k rozšíření jejich přístupu k financování, což je rostoucí trend.

Vznikající krize s koronaviry (COVID-19) zdůraznila naléhavou potřebu financování nejchudších zemí v nejzranitelnějších zemích. Potřeby jsou ve skutečnosti velmi velké a měli bychom to všichni dávat velkoryse.

——————–

* Cornelia Meyer je PhD ekonomka s 30 lety zkušeností v oblasti investičního bankovnictví a průmyslu. Je předsedkyní a výkonnou ředitelkou obchodní poradenské firmy Mayer Resources. Cvrlikání: Vložte tweet