Sports Digest: Manchester City a Real Madrid jsou v Lize mistrů stále perfektní

Fotbal

Manchester City a Real Madrid si ve středu připsaly třetí vítězství v Lize mistrů v řadě a bývalý trenér Realu Madrid Julen Lopetegui byl vyhozen pár minut poté, co zápasící Sevilla prohrála 4:1 doma s Borussií Dortmund.

Erling Haaland byl na hřišti hledán pouze v prvním poločase, přesto dvakrát skóroval při domácí výhře 5:0 proti Kodani.

Tři dny po dokonalém začátku sezóny, který skončil remízou La Ligy, porazil Real Madrid Šachtar Doněck 2:1 a zcela ovládl skupinu F.

Rodrygo a Vinicius Junior vstřelili gól v prvním poločase a dovedli obhájce titulu ke třetímu vítězství na evropském šampionátu v řadě. Výsledek na Santiago Bernabeu zajistil Realu Madrid pětibodový náskok před Šachtarem.

• Lipsko dosáhlo svého prvního vítězství v Lize mistrů, když porazilo Celtic 3:1 díky dvěma pozdním gólům Andre Silvy a chybě v obraně hostujícího brankáře Joe Harta.

Christopher Nkunko také vstřelil gól, když Lipsko konečně opustilo značku skupiny F po prohře se Šachtarem Doněck a Realem Madrid. Vítězství ale stálo cenu, protože brankář Peter Gulacsi musel předčasně odejít se zjevným zraněním pravého kolena.

• Paris Saint-Germain se konalo poprvé navzdory skvělému úvodnímu gólu Lionela Messiho při remíze 1:1 s Benficou.

Také ve skupině H získal Juventus své první body vítězstvím 3:1 nad Maccabi Haifa.

• Chelsea dosáhla svého prvního vítězství v soutěži pro svého nového trenéra Grahama Pottera, když obešla AC Milán 3:0, ačkoli Salcburk vede skupinu E po vítězství 1:0 nad Dinamem Záhřeb.

Německo: Bayer Leverkusen jmenoval bývalou hvězdu Liverpoolu a Realu Madrid Xabiho Alonsa trenérem poté, co byl ve středu odvolán Gerardo Sewan.

Závody aut

NASCAR: NASCAR udělil pokutu Kevinu Harvickovi, jednomu z nejhlasitějších řidičů ohledně bezpečnostních obav na svém voze nové generace, za údajné úpravy nalezené na jeho Fordu na Talladega Superspeedway.

NASCAR uděluje Harvick a Stewart-Haas Racing každý 100 bodů a šéf posádky Rodney Childers uložil pokutu 100 000 dolarů a suspendoval Childerse na další čtyři závody. NASCAR uvedl, že sankce byly za „úpravu části dodavatele s jedním zdrojem“.

• Kariéra AJ Allmendingera v NASCAR završí celý cyklus v roce 2023, kdy se vrátí do pohárové série na plný úvazek, aby jezdil v Kaulig Racing.

Allmendinger odešel po sezóně 2018, ale do soutěže ho přitáhli jeho blízcí přátelé Matt Colleg a Chris Rice. Duo se snažilo vybudovat z Kaulig Racing legitimní tým, který by se mohl přesunout do seniorské série NASCAR a přesvědčit Allmendingera, aby pomohl.

V roce 2019 začal s pěti závody Xfinity Series a College přesvědčil Allmendingera, aby v příštím roce zvýšil svůj plán na 11 závodů. Do roku 2021, když se Coolig připravoval na přechod na pohárovou sérii, Allmendinger odjel pět pohárových závodů a celý program Xfinity série.

Kaulig Racing je nyní tým dvou vozů v poháru s Justinem Haleyem jako jezdcem na plný úvazek; Své druhé auto používá k „lovu cen“ a Allmendinger s ním v této sezóně jel již 13krát. Nyní, po vítězství z minulého týdne na Talladega Superspeedway, které posunulo Allmendinger do dalšího kola play off Xfinity Series, se 40letý závodník příští rok vrátí na nejvyšší úroveň NASCAR v Chevroletu č. 16.

Formule jedna: Správní rada Formule 1 odložila zveřejnění výsledků vyšetřování, zda týmy v minulé sezóně porušily rozpočtový strop, s tím, že její rozhodnutí přijde příští týden.

F1 loni stanovila rozpočtový strop na 145 milionů dolarů, když pilot Red Bullu Max Verstappen těsně vyhrál svůj první titul mistra světa poté, co porazil Lewise Hamiltona v kontroverzním finálovém závodě. Šéf Red Bullu Christian Horner minulý víkend rozzlobeně reagoval na to, co nazval „falešnými obviněními“, že tým překročil rozpočet, což by mohlo být potrestáno suspendací.

Předběžné byly ve středu výsledky analýzy Mezinárodní automobilové federace (FIA), ve které měl limit překročit další tým Aston Martin.

Tenis

Otevření Astany: Novak Djokovič předvedl téměř bezchybný výkon a postoupil do druhého kola v Kazachstánu vítězstvím 6-1 6-1 nad Christianem Garinem a korunoval tak svůj třetí titul v řadě.

Djokovič ztratil pouze šest bodů ze svého podání a posledních pět zápasů vyhrál a vyhrál za pouhých 62 minut.

AGEL OTEVŘENO: Nejlépe hodnocený Iga Swiatek postoupil do čtvrtfinále poté, co Agla Tomljanovic odstoupila kvůli zranění kolena během druhého setu zápasu druhého kola v Ostravě v České republice.

Šampionka US Open vedla 7-5, 2-2.

Otevření v Japonsku: Denis Shapovalov podal téměř dokonalé podání a porazil Steva Johnsona 6-3 7-6 (3).

Sedmý nasazený Kanaďan získal při svém prvním podání pouze jeden bod a měl 11 es. Shapovalov, který před čtyřmi lety vypadl v semifinále, se o postup do čtvrtfinále střetne s japonským kvalifikantem Ryo Noguchi.

