„Podmíněné“ volební právo. Podle českých konzervativců

BRUSEL – Kontroverzní návrh bez naděje na přijetí, ale znovu otevírá starou debatu v Evropě (včetně italské). Má být volební právo spojeno s testem znalostí veřejného a politického života? Vlastní země, ne-li dokonce EU? To chce malá a euroskeptická pravicová Česká konzervativní strana (KONS). návrh svého vůdce, Jan Kubalczyk.

Druh voličského průkazu, který umožňuje uplatnit volební právo, jako je řidičský průkaz k řízení vozidla nebo středoškolská zkouška k získání diplomu. Podle Kubalczyka by to mohlo být řešením výzvy voličů, kterým je politika lhostejná, ale svá občanská práva v národních a evropských volbách uplatňují jen zřídka: Test skládající se z deseti otázek náhodně vybraných počítačem z tisíce Lidé, kteří nemají základní znalosti o politice a občanském životě, by měli být vyloučeni z rozhodovacích procesů.

Obnovuje se tak rozpor mezi těmi, kdo obhajují potřebu zajistit informované voliče, a těmi, kteří to považují za základní kámen zachování inkluzivních demokratických principů. Je však třeba připomenout, že jde pouze o návrh malé strany bez zastoupení na institucionální úrovni a že český politik si připouští velmi malé šance na jeho schválení na celostátní úrovni. Přestože byla založena v roce 1990, Česká konzervativní strana nezvolila žádné zastupitele ani senátory do národního parlamentu.

