Redditor objeví ve sklepení předků legendární počítač z roku 1956

V pondělí německý redditor jménem c-wizz oznámit Našli velmi vzácný 66 let starý počítač Librascope LGP-30 (a několik 1970 DEC PDP-8/e počítače) ve sklepě jejich předků. LGP-30, poprvé vydaný v roce 1956, je jedním z pouhých 45 vyrobených v Evropě a může být známější pod názvem počítače, který Mill používá v slavný kousek Pirátská tradice.

Vyvinuto společností Stan Frankel Na Kalifornském technologickém institutu se v roce 1954 LGP-30 (zkratka pro „Librascope General Purpose 30“) prodával za 47 000 $ (dnes asi 512 866 $, očištěno o inflaci) a vážil 800 liber. Lidé jej však tehdy považovali za malý počítač kvůli jeho velikosti jako na stole (asi 44 x 33 x 26 palců). podle Masswerk.atLGP-30 obsahoval 113 elektronek, 1 450 polovodičových diod a rotující magneto. bubnová paměť— 6,5 palce v průměru a 7 palců dlouhá trubice rotující rychlostí 3 700 ot./min — pojme 4 069 31bitových slov (což odpovídá asi 15,8 kB v moderní době).

Kromě hlavní jednotky LGP-30 našel c-wizz ovladač ve stylu Flexowriter (používaný pro vstup a výstup se zařízením) a něco, co vypadalo jako čtečka papírových pásek pro ukládání externích dat. Několik PDP-8/e a nějaké související vybavení leží poblíž. „Vypadá to, že existuje více modulů patřících také k PDP/8E,“ napsal c-wizz v komentáři na Redditu. „Je tam celá 19″ police, kam se to všechno má vejít. Možná najdu nějaké brožury a pokusím se to dát dohromady.“

Ačkoli jsou zařízení PDP-8/e sama o sobě vzácná a cenná, LGP-30 je pravděpodobně nejzajímavější částí objevování trezoru, protože je součástí hackerské legendy. v eposu“Melův příběhPoprvé v diskusní skupině Usenet v roce 1983 byl programátor Librascope jménem Melvin Kaye pověřen přenesením programu Blackjack z LGP-30 na jiný počítač. Autor příběhu, Ed NatherPozději dostal za úkol najít chybu v softwaru a po cestě objevil Kayeho inovativní a neortodoxní programátorské triky. taky, Edward Lorenz Prý byl umístěn Teorie chaosu (a „motýlí efekt“) v důsledku meteorologických experimentů prováděných na LGP-30.

Co tedy tento legendární stroj dělal v trezoru předků? Ars kontaktoval c-wizz, ale před zveřejněním tohoto příběhu nedostal odpověď. V komentáři na Redditu c-wizz Napsal„Jediné, co vím, je, že můj dědeček ho používal pro některé stavební výpočty v 60. letech a že byl jedním z mála lidí v zemi, kteří takový počítač vlastnili.“

Bez ohledu na původní použití LGP-30 se zdá, že může existovat spojení mezi ním a jednotkami PDP-8/e umístěnými poblíž. V dalším komentáři c-wizz napsal: „Zdá se, že existují nějaké pokyny, jak přenést kód napsaný pro LGP-30 na PDP8\e.“

Po desetiletích sezení ve sklepě bude LGP-30 pravděpodobně potřebovat hodně práce, aby znovu fungoval. Tady by mohlo přijít kvalifikované počítačové muzeum a zdá se, že c-wizz to zkoumá. „Bylo by opravdu hezké, kdyby někdo mohl tuto věc znovu uvést do provozu,“ napsal c-wizz. „Našel jsem muzeum v Německu (odkud jsem), které má zřejmě pracovníky LGP-30. Myslím, že se s nimi spojím.“