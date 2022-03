Novak Djokovič je mimo Indian Wells kvůli statusu očkování

Turnaj ve středu oznámil stažení světové dvojky Novaka Djokoviče z BNP Paribas Open v Indian Wells, což je hráčův poslední neúspěch kvůli jeho odmítnutí očkování proti Covid-19.

Srb byl automaticky zařazen do losování turnaje, ale řekl, že ví, že je nepravděpodobné, že by mohl vstoupit do Spojených států.

„(Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) potvrdilo, že předpisy se nezmění, takže nebudu moci hrát v USA,“ uvedl Djokovič na tweetu.

„Hodně štěstí těm, kteří hrají na těchto skvělých turnajích,“ řekl také s odkazem na Miami Open, které začíná koncem tohoto měsíce.

Bulhar Grigor Dimitrov vstoupí do Djokovičova prostoru při losování před čtvrtečním startem prvního kola turnaje Masters 1000.

Djokovič nemohl soutěžit na Australian Open poté, co ho 6. ledna zadržely imigrační úřady, když jel na legální horské dráze kolem vstupních pravidel COVID-19 v zemi, která vedla ke zrušení jeho víza později ten měsíc.

Rafael Nadal vyhrál šampionát a s ním i 21. mužský rekord na Grand Slamu, jeden titul před Djokovičem a Rogerem Federerem.

Djokovič se naposledy představil v únoru v Dubaji, kde ve čtvrtfinále naštval Čecha Jerryho Veselého.

Prohra znamená, že by přišel o svou světovou jedničku ve prospěch Rusa Daniila Medveděva, který svůj první velký titul získal v září ve Flushing Meadows jako nasazená jednička v Indian Wells.

Francie tento měsíc uvolnila omezení týkající se Covid-19, přičemž od 14. března přestaly být očkovací pasy povinné, čímž se otevřely dveře 34letému Djokovičovi, aby v květnu obhájil svůj titul na French Open.

