Kyle Eastwood + Quintet + český NSO – „Eastwood Symphonic“ – London Jazz News

Kyle Eastwood + Quintet + Český národní symfonický orchestr, ředitel. Gast Waltzing – „Eastwood Symphony“

(Beas France. Recenze alba od Roba Mallowse)

Když je vaše příjmení Eastwood… a váš otec se jmenuje Clint, je těžké uniknout temnotě jeho filmové kariéry.

Někteří hudebníci mohou být v pokušení běžet opačným směrem, změnit si jména, aby se vyhnuli nařčení z odrůdy „Dostali jste se tam, kde jste, jen proto, že…“.

Ale vždy se mi to líbilo Kyle Eastwood Nikdy se nestyděl za to, kdo byl jeho otec a jak významný byl jeho vliv na jeho kariéru.

A proč by měl? Když se zaposloucháte do kvality, která se projevuje na devíti albech, které dosud vydal, je celkem jasné, že talent Kylea Eastwooda ho posunul tam, kde je nyní, bez ohledu na jakoukoli podporu plynoucí z toho, že je synem jedné z velkých ikon světové kinematografie. .

A nyní, když je mladý Eastwood dvacet pět let v jeho kariéře, nejenže uznává své rodinné jméno, ale také si ho užívá a dělá z něj ctnost tím, že přebírá hudbu z rozsáhlého filmového katalogu Clinta Eastwooda – jako herec a režisér – a dává mu jazzový twist.

Eastwoodská symfonie Je to částečně pocta a oslava, v neposlední řadě láska syna k otci. a Eastwood penny Eastwood ano Medvěd hrdý.

Od roku 2006 mě baví hrát na baskytaru Kylea Eastwooda Nyníhlučný a oduševnělý kousek současného jazzu.

Na tomto je jeho jedenácté studiové album The Keyboardist Andrew McCormack – kdo se objevil na Nyní A kdo od té doby sám udělal dobrou kariéru – stále s ním hraje bok po boku Brandon Allen na saxofon, Quentin Collins Na trubku – další dlouholetý muž z Eastwoodu, W Chris Higginbottom na bicí.

Společně s pentagramem je Český národní symfonický orchestr vedený Gast Waltz“, což dává Eastwoodovi mnohem širší tónové patro, s nímž může začít znovu s dokonalou dvanáctkou.

U některých zavedených kapel a hudebníků existuje ponurá nevyhnutelnost, že v určitém okamžiku buď „přejdou na zvuk“ nebo „přepnou na orchestr“, a často to vypadá bizarně, když tak učiní (důkaz tvrzení: Symfonický polibek). Často to naznačuje, že jim docházejí nápady, a já se tomu ve výsledku vyhýbám.

Ale z poslechu jsem to nepochopil Eastwoodská symfonie.

Kyle Eastwood už má skvělé skladatelské kousky (má řadu příspěvků do filmů svého otce, např. Gran Torino A Dopisy z Iwo Jimy), a získejte kvintet A Orchestr, se kterým hraje, mu dal prostor pro expanzi a přitom se stále držel především svého jazzového původu.

První skladba úvod Zní to přesně tak, jak byste očekávali – první hudební předehra k filmu, s filmovými jemnostmi Clinta Eastwooda vetkanými do partitury, ale bez jazzu. Do teď.

Přichází s reimaginací Lalo Schifrina velká síla, který proniká všemi způsoby groove a grime 70. let, v neposlední řadě v Collinsově propulzivní basové lince a nedbalém sólu na první trubku. Orchestr přichází a vychází jako sólista, kde prosvítá síla původní melodie. Pronikavý a živý, zvláště když sekce trubek umožňuje orchestru protrhnout staccatové fráze.

Gran Torino – ke kterému Kyle Eastwood přispěl hudbou v roce 2008 – byl trochu zklamáním vzhledem k jasnému začátku; Pomalá spolupráce, která perfektně funguje mezi orchestrem a vokální basou, ale příliš rané vykreslení působí trochu divně. Egerská penalta Hlavní téma – původně navržené Johnem Williamsem – obnovuje pocit naléhavosti a nebezpečí v původním filmu, než se přesune do swingového jazzu, kde můžete vidět, co kapela dokáže, když má na začátku skvělou melodii.

Mezi filmovým a rytmickým – jako dříve – neustále osciluje hodný zlý a ošklivý, Jak Allen a McCormack rozšiřují slavné téma do odvážných nových oblastí, Eastwood zachovává ekonomickou kadenci a zároveň respektuje jádro Moreconiho původní myšlenky.

Sedmdesátá léta byla pravděpodobně největší dekádou v životě Clinta Eastwooda Špinavý Harry The Theme je nejlepší skladba na albu. Eastwoodův groove kape na elektrickou basu s chvástáním, zatímco rohy vnášejí antihrdinské téma. Allenovo první sólo se vznášejícími se strunami v zádech skutečně zachycuje zvuk špinavých ulic centra San Francisca.

Vzhledem k tomu, s čím a s kým pracuje, bylo pro Eastwooda těžké neprodukovat album, které by bylo zábavné a z větší části Eastwoodská symfonie Je to; Vlastně na těch nejoptimističtějších tratích je to výborné. Některé z promyšlenějších skladeb, se kterými jsem se plně nezabýval, a někdy můžete zapomenout, že je to album Kylea Eastwooda, takže jeho basy jsou trochu podhodnocené, ale to jsou drobné dohady.

V jádru je to nakonec jazzové album a orchestrální prvek pomáhá kvintet pěkně vylepšit a doplnit.

Dávám přednost Kyleu Eastwoodovi v jazzovém kvintetu, ale nezávidím mu, že vyšel z cesty a udělal něco jiného, ​​aby oslavil otcovu slavnou kariéru a největší dar, který dal svému synovi: lásku k jazzu.

Seznam skladeb

1. Úvod

2. Magnum Force (1973) Režie: Don Siegel / Skladatel: Lalo Schifrin / Herec: C. Eastwood

3. Gran Torino (2008) Režie: C. Eastwood / Skladatel: Kyle Eastwood & Michael Stevens

4. Eggerův trest (1975)

Režie: C. Eastwood / Skladatel: John Williams

5. Doe Eyes (Love Theme z The Bridges of Madison County) (1995)

Ředitel: C. Eastwood / Skladatel: Lenny Niehaus / Herec: C. Eastwood

6. Hodný, zlý a ošklivý (1966)

Režie: Sergio Leone, Skladatel: Ennio Morricone, Herec: C. Eastwood

7. Unforgiven (1992) Režie: C. Eastwood Scénář: Lenny Niehaus Herec: C. Eastwood

8. Letters from Iwo Jima (2006) Režie: C. Eastwood / Skladatelé: Kyle Eastwood & Michael Stephens

9. Dirty Harry (1971) Režie: Don Siegel / Skladatel: Lalo Schifrin / Herec: C. Eastwood

10. The Change (2008) Režie: C. Eastwood / skladatel: C. Eastwood / Uspořádání: Kyle Eastwood

11. Vlajky našich otců (2006) Režie: C. Eastwood / skladatel: C. Eastwood / Uspořádání: Kyle Eastwood

12. A Fistful of Dollars (1964) Režie: Sergio Leone / Skladatel: Ennio Morricone / Herec: C. Eastwood

Bonusové skóre: Cool Blues (z Bird) (1998) – Režie: C. Eastwood / Skladatel: Charlie Parker (k dispozici pouze ve speciální edici).‘

Eastwood Symphonic vyjde 1. září 2023, bude k dispozici na CD, jako dvojité vinylové album a na všech hlavních streamovacích a stahovacích službách dostupných v Dolby Atmos. Vydání bude také oslaveno speciální edicí 40stránkové knihy doplněné 10palcovým vinylem, který obsahuje bonusovou partituru a rozhovor mezi Clintem a Kylem o tom, jak hudba může změnit tvorbu filmu. Vydán byl také dokument z produkce ARTE.

spojení: Web Eastwood Symphony