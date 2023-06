Desetitisíce slaví Israel Parade v New Yorku

Každoroční přehlídka Celebration of Israel v New Yorku začala v neděli a očekává se, že po Páté Avenue pochoduje 40 000 lidí. Asi 250 kapel se údajně zúčastní slavnostního dne pro Izrael s hudebními vystoupeními a asi 30 koncerty v největší show podpory Izraeli od roku 1964. Sledujte živě.

Starosta New Yorku Eric Adams na otázku, proč byl průvod tak důležitý, řekl, že podpora Izraele by měla být nejen podstatná, ale také symbolická. „Zaměřujeme se na ukončení antisemitismu,“ řekl. Newyorská demokratická guvernérka Kathy Hochul se zúčastnila prvních minut průvodu před odjezdem.

Oslavte Israel Parade v New Yorku

Starosta New Yorku Eric Adams se starostou Jeruzaléma Moshe Lionem na Celebrating Israel Parade v New Yorku

Tishbi, kterou tehdejší premiér Netanjahu ve svém předchozím funkčním období požádal, aby převzala oficiální roli, byla odvolána poté, co kritizovala Netanjahuovu reformu soudnictví. To jí ale nezabránilo v chůzi.

Noa Tishby pochoduje na Celebrate Israel Parade v New Yorku

Tishby řekl: „Toto je důležitá událost v 75. roce pro Izrael, i když jsem byl vyloučen, nic to nemění na mé podpoře Izraeli a židovskému lidu. 40 000 lidí projevuje svou podporu naší zemi a to je naše síla.“ Když procházela kolem skupiny demonstrantů, Tishby jim zasalutoval.

Kromě účasti hodnostářů z New Yorku a židovských vůdců byla letošní událost poznamenána politickými nepokoji v Izraeli kvůli vládou navržené reformě soudnictví, která během 22 týdnů od té doby přivedla do ulic stovky tisíc Izraelců. Oznámil to loni v lednu ministr spravedlnosti Yariv Levin.