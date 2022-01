Kandidát na globus TWG Athlete 2021 – český tým mužů do 19 let

Již poosmé od roku 2014 bude Mezinárodní asociace světových her korunovat nejlepšího sportovce nebo tým roku loňského roku. O titul Sportovec/Tým roku na Světových hrách bojuje celkem 24 kandidátů. Vítězové obdrží poháry a ceny od oficiálního sponzora Světových her Atlet roku, společnosti Protection Life.

Kandidáty ze světového sportu navrhují jejich mezinárodní federace na základě mimořádných úspěchů v roce 2021 nebo již několik let. Mezinárodní fotbalová asociace (IFF) ve spolupráci s Českým florbalem navrhla, aby mistr světa mužů do 19 let, tým České republiky, byl jedním z kandidátů na nejlepší tým na Světových hrách z následujících důvodů:

Česká reprezentace do 19 let získala v roce 2019 pro český fotbal historicky první zlatou medaili na mistrovství světa (WFC). Letos MU19 obhájil svůj titul a získal druhou zlatou medaili v řadě před domácím publikem v Brně. Ve strhujícím finále zvítězili 4:3 nad Finskem bez ohledu na to, že s nimi prohráli ve skupinové fázi. Do All-Star Teamu byli vybráni tři čeští hráči: Tomáš Jorko (brankář), Filip Formann (střed) a Matej Penica (útočník). Mistrovství světa do 19 let bylo pro organizátory také úspěšné. Bez ohledu na výzvy, které globální pandemie přináší, hra Czech Globe hostila skvělou událost pro všechny milovníky zeměkoule.

Česká reprezentace mužů do 19 let byla po zisku historické zlaté medaile v Halifaxu také kandidátem do týmu TWG 2019. V soutěži obsadili 10. místo s 27 158 hlasy.

Hlasování pro sportovce/tým roku na TWG



Hlasování začíná v 09:00 SEČ 10. ledna 2022. Po prvním kole, které potrvá do 23. ledna do 16:00 SEČ, bude pokračovat klání o 10 kandidátů s největším počtem hlasů. Hlasy, které do té doby získali, si ponechají. Vítěz a druháci pak budou korunováni 31. ledna.

