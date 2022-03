Ukrajinský kandidát do Kongresu řekl, že byl šokován ruskou invazí | Zprávy

Max Semenenko, republikánský kandidát narozený na Ukrajině na letošní 7. klání okrsku Kongresu, mluvil tento týden o nedávné invazi ruských sil do své rodné země.

Semenenko a zástupkyně USA Doris Matsui, D-Sacramento, která v současné době zastupuje 6. kongresový obvod, jsou zatím jedinými kandidáty v klání okrsku 7.

Redrawn District 7 zahrnuje Elk Grove, který je součástí Sacramenta na severu, Island na jihozápadě, Galt na jihu a Rancho Murrieta na východě.

Jako někdo, kdo strávil svá raná léta na Ukrajině, než před téměř 25 lety přišel do této země se svými rodiči jako 14letý imigrant, si Semenenko uvědomuje napětí mezi Ukrajinou a Ruskem.

Nahromadění ruských sil na rusko-ukrajinské hranici nakonec vedlo k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin 24. února zahájil letecký a pozemní útok na ukrajinská města a vojenské základny.

S touto invazí a devastací opustily své domovy desetitisíce Ukrajinců a mnoho ukrajinských občanů na naléhavou výzvu svého prezidenta Volodymyra Zelenského brání svou zemi proti náporu.

Semeněnko občanovi řekl, že ruská invaze byla pro něj a mnoho dalších Ukrajinců překvapením.

„Nečekali jsme, že se tohle všechno stane,“ řekl. „Ukrajinci ze země řekli: ‚V žádném případě, tohle neudělají. Neexistuje žádný způsob.“

Semenenko se také podělil o svůj názor na Putina.

„Jeho cílem je ukázat světu, že je oddán tomu, aby Ukrajina byla součástí Ruska,“ řekl. Snaží se získat zpět území, jako je území (bývalého) Sovětského svazu až po Polsko, až po Česko.

Semenenko ho označil za „šokovaného“ touto situací a vyjádřil svou frustraci.

„Je tam spousta informací, spousta hovorů, které se snažím ignorovat,“ řekl. „Hlavní věc je, že od této chvíle už opravdu nemohu nic dělat. Daroval jsem, sáhl jsem, pomáhám, podporuji, modlím se. Ale v tuto chvíli je to velmi vážná situace právě teď.“

„Ukrajinci teď bojují. Civilisté bojují, děti bojují s Molotovovými koktejly každý den a každou noc a vy nevíte, komu věřit. Prostě věřím, že moje rodina posílá obrázky a videa. Je to jako z hororu.“

Mezi lidi, kteří se o Semenenka na Ukrajině nejvíce bojí, patří jeho bratranec, kterému byl krátce před invazí udělen status uprchlíka, aby mohl přijít do Spojených států.

„Měl cestovat minulou středu,“ řekl. Nyní jsou jeho tři děti, manželka, na hranicích Polska. Ale pokud (ne)může překročit hranici, ztratí svůj status.“

Semenenko popsal pocit bezmoci.

„Moje srdce je tam (s Ukrajinou),“ řekl. „Kdyby byla příležitost, šel bych tam dnes, ale nemá smysl tam chodit.“

Jako někdo, kdo si splnil svůj americký sen, Semenenko popsal své uznání a pochopení toho, co to znamená žít ve svobodné zemi. Všiml si dopadu sovětské minulosti Ukrajiny na její obyvatele.

„(Ukrajinci) jsou stále v Sovětském svazu, ale dnes bojují a snaží se osvobodit,“ řekl. Ale nechápou, co je to svoboda na cestě. Pochopil jsem, co je svoboda, když jsem sem přišel a (stal se) občanem.

„Můžeš bojovat, jak chceš, můžeš dělat cokoliv, ale pokud nejsi obklopený svobodnými lidmi, zůstaneš ve svém podvědomí.“