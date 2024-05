Zpráva: Pastryňák, Sacha se připojí k České republice na mistrovství světa mužů IIHF

Zdá se, že hostitelská země dostane velkou posilu v závěru skupinové fáze.

Neděle, společnosti TSN Útočníci Boston Bruins David Pastrňák a Pavel Sacha se podle Kurta Millera vrátí domů hrát za Českou republiku na mistrovství světa mužů IIHF a k týmu se připojí v pondělí.

Oba hráči nedávno vstoupili do offseason NHL poté, co Bruins vypadli z play off Stanley Cupu Floridou Panthers, když prohráli ve finále Atlantické divize v šesti zápasech.

Pro Pastrňáka to bude páté vystoupení za Česko. Rodák z Havířa hrál za svou zemi naposledy během turnaje v roce 2022, pomohl Čechům k zisku bronzové medaile a se sedmi góly v sedmi zápasech vedl turnaj. Pastrňák třikrát reprezentoval svou zemi na Mistrovství světa juniorů IIHF, ve 14 zápasech na turnaji v letech 2014, 2015 a 2016 zaznamenal 14 bodů.

Zúčastnil se také MS v hokeji 2016 jako pětinásobný hráč České republiky.

Bude to poprvé, co Zacha nastoupí za českou seniorskou reprezentaci, dokud nebude hrát v NHL. Sedmadvacetiletý hráč naposledy hrál za svou zemi na mistrovství světa juniorů v roce 2016, kde byl asistentem kapitána. Zacha a Pastrňák byli ve stejném týmu na třech po sobě jdoucích mistrovství světa juniorů.

Běžecký národ sice vítá přírůstky Pastrňáka a Zachy, ale není to tak, že by potřebovali velkou pomoc. Česko aktuálně vede skupinu A s 15 body, jeden před Švýcarskem a Kanadou. Češi hrají v úterý závěrečný zápas skupinové fáze proti Kanadě.