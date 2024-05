Sady „Wonka“ jsou inspirovány Prahou, potvrzují produkční designéři nominovaní na Oscara

kde Wonka, který se nyní promítá v kinech po celém světě Konají se jeho akce? Jako román Roalda Dahla z roku 1964 Karlík a továrna na čokoládu A dvě předchozí filmové adaptace, přesné místo nebylo nikdy specifikováno – ale působí těžkopádně evropským dojmem, některé z nich inspirované Prahou.

Dahlův román byl pravděpodobně inspirován jeho zkušenostmi ve Velké Británii, kde se také zdá, že se odehrává románová adaptace Tima Burtona z roku 2005. Mezitím klasika z roku 1971, v níž hraje Gene Wilder jako Willy Wonka, byla natočena celá v Mnichově… ale měla by se odehrávat ve Spojených státech.

Wonkana druhé straně se rozprostírá po celé evropské mapě: ačkoli byl natočen ve Spojeném království a zahrnuje některé skutečné, známé památky, jako je Katedrála svatého Pavla v Londýně a část Oxfordské univerzity, jeho umístění je záměrně zamýšleno být směsí místních jazyků a vytvořit tajemný evropský pocit.

Timothée Chalamet a Paul King na scéně Wonka (2023)

podle Tisková zpráva Warner Bros, Wonka Režisér Paul King a jeho tvůrčí tým se snažili vytvořit tajemné město, které by představovalo „to nejlepší z Evropy“. Ve spolupráci s produkčním designérem Nathanem Crowleym, scénografem Lee Sandalisem a správcem nemovitosti Jamiem Wilkinsonem vytvořil soubor, který představoval „směs belgické, české, holandské, francouzské, německé a švýcarské architektury“.

V rozhovorech o nedávné sezóně ocenění byl tento postoj vyjádřen Wonka Crowley i Sandalis jako favorité na získání potenciálních nominací na Oscara za produkční design a další kategorie ve své tvůrčí inspiraci zdůraznili svůj vztah k Praze. WonkaExterní skupiny.

„Miluji ručně malovaná okna Prahy a chci to promíchat s Gruzií a Londýnem – jak to uděláme, jako, zkusíme sérii sloupů!“ řekl Crowley rozmanité.

„Pokud to dokážete procítit, myslím, že se můžete dotknout nostalgie každého z toho místa a můžete se tímto způsobem spojit s publikem a já se mohu spojit prostřednictvím architektury, protože každý má zvláštní, úžasnou vzpomínku – ať vložíte kamkoli. paměti v Evropě, tam je málo Z toho ve filmu.

Timothée Chalamet na natáčení Wonky (2023)

Crowley byl dlouholetým spolupracovníkem režiséra Christophera Nolana a získal čtyři nominace na Oscara za produkční design (za práci na Princip, Mezihvězdný, DunkerqueA první muž) a dva pro technickou režii (L Temný rytíř A prestiž).

Wonka Scénograf Sandalis mezitím sám získal pár nominací na Oscara za produkční design 1917 A technický směr dál Válečný kůň. Zdůraznil také inspiraci Prahou v kreativitě Wonkaskupiny.

„A my také.“ čin „Čerpáme z architektury z Prahy, Paříže a Londýna i Německa, ale abychom to všechno spojili tak, aby to nepůsobilo jako mišmaš.“ řekla Sandalis poslu. „Má vás to přitáhnout jako hřiště.“

„V původním filmu nikdy nevíte, kde jste. Působí východoevropským nádechem s americkým nádechem. Chtěli jsme, aby to vypadalo, že je někde nebo nikde: místo, kam může každý jít a každý může nazývat domovem.“

zatímco WonkaSbírka obsahuje „orloj“ a Sandalis poznamenává, že se inspiroval švýcarskými hodinkami a jinde, než aby výslovně citoval slavnou památku v české metropoli. Je tu však jeden prvek… Wonka Která se nepochybně inspirovala svým protějškem v Praze.

Tramvaj je prominentně uváděna během akce WonkaHudební čísla, ve kterých se titulní postava zpěvem připojuje k cestujícím v letadle. I když je vůz sám o sobě originálním vintage výtvorem, nese známé červenobílé barevné schéma (starších) pražských modelů T3. Náhodou je to také číslo 23, odkaz na jednu z nejznámějších linek města Nyní jezdí centrem Prahy jako nostalgická vyhlídková tramvaj.

