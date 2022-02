Komisař NHL Gary Bettman řekl, že liga je připravena vrátit se na světovou scénu

„Mezinárodně je to pro nás samozřejmost,“ zástupce komisaře Bill Daly řekl. „Nastavili jsme impuls, pokud jde o větší a pravidelnější přítomnost her v Evropě. Myslím, že s odeznívající pandemií a doufejme, že se vrátí k normálu, má smysl pouze restartovat toto úsilí a podporovat je. Je to pro nás důležité.“

Bettman také uvedl, že majitel Blackhawks Rocky Wirtz nebude potrestán ani sankcionován za jeho rozzlobenou a nestálou reakci na otázky reportérů na začátku tohoto týdne.

Wirtz později řekl, že reagoval špatně na otázky o tom, co organizace dělá, aby řešila dynamiku moci mezi hráči a trenéry ve světle obvinění vznesených Kyle Beach, který říká, že byl sexuálně napaden tehdejším videotrenérem Blackkhawks Brad Aldrich během Stanley Cupu klubu v roce 2010.

„Myslím, že to bylo velmi emotivní, frustrující a vyčerpávající zejména pro Blackhawks a Rockyho,“ řekl Bettman. „Myslím, že to byl emocionální moment, za který se Rocky okamžitě – sám od sebe – omluvil.“ … Myslím, že to bylo jen, víš, každý z nás v té či oné době máme chvilku. A tohle byl okamžik.“

Blackhawks řekli, že udělali rozhovor Kyle Davidson a Eric Tulsky za práci generálního ředitele.

Davidson sloužil jako dočasný generální ředitel týmu. Tulsky je asistentem generálního manažera v Carolina Hurricanes.

Davidson, ve svém 12. roce v klubu, byl povýšen do dočasného zaměstnání po dlouholetém generálním manažerovi Stan Bowman Fed v říjnu v návaznosti na zprávu externí právní firmy, která zjistila, že organizace nesprávně nakládala s Beachovými tvrzeními.

Ve svém obvyklém All-Star víkendovém shrnutí nadcházejícího plánu hlavních událostí NHL Bettman oznámil, že Panthers budou hostit All-Star Weekend 2023 dvě desetiletí poté, co tato událost poprvé navštívila oblast Miami. Víkend 2021 byl naplánován na Floridu, než byl zrušen kvůli pandemii koronaviru.

Hurricanes odehrají svůj první venkovní domácí zápas série Stadium v ​​příští sezóně na stadionu Raleigh’s Carter-Finley.

Bettman uvedl, že liga má stále v úmyslu uspořádat draft 2022 s fanoušky v montrealském Bell Center ve dnech 7. až 8. července, ale událost by se mohla přesunout nebo konat virtuálně, pokud do té doby nebudou zrušena místní koronavirová omezení.

Řekl, že NHL bude muset zvážit i to, aby kanadské týmy mohly hrát jinde, pokud v blízké budoucnosti stále nebudou schopny hostit davy lidí. Canadiens jsou v současné době omezeni na davy 500 fanoušků minimálně na další dva týdny.

Dovednosti vystavené ve Vegas

Tampa Bay Viktor Hedman vyhrál soutěž Nejtvrdší střela a Jordan Kyrou sv. Louis byl nejrychlejším bruslařem během soutěže dovedností NHL All-Star s výraznou chutí Vegas.

Karolíny Sebastian Aho vyhrál soutěž Accuracy Shooting v T-Mobile Areně v noci, kdy největší dojmy zanechalo prostředí Sin City a showmanství.

Zach Werenski of Columbus vyhrál Fountain Face-Off, ve kterém All-Stars stáli na plovoucí plošině uprostřed slavných fontán kasina Bellagio na Stripu a stříleli svítící puky na řadu cílů všude kolem sebe.

Několik dalších All-Stars pak hrálo hru nazvanou 21 in ’22, ve které stříleli na 35metrovou venkovní stěnu s nadrozměrnými hracími kartami ve verzi blackjacku. Joe Pavelski of Dallas vyhrál tuto soutěž tím, že se přiblížil k 21.

Skutečné soutěže dovedností pravděpodobně nebyly tak zábavné jako veselá Breakaway Challenge, která obsahovala několik kostýmních kousků od dychtivých profesionálů. v Minnesotě Kirill Kaprizov začalo to ostrým napodobováním Alex Ovečkin když měl na sobě dres svého hrdiny.

Snad nejpůsobivější je nadané centrum Anaheimu Trevor Zegras převlékl se za postavu ze svého oblíbeného filmu „Dodgeball: A True Underdog Story“ a vstřelil úžasný, točivý gól se zavázanýma očima a byl zasažen vybíječkami vrženými maskoty NHL.

New Jersey Jack Hughes Pak předvedl ve Vegas kouzelný trik, když ze zdánlivě prázdného boxu na ledě vykouzlil miniJacka Hughese – a mladík pak dobruslil a vstřelil gól.

Quarterback Raiders Derek Carr Objevil se ve skupinovém kostýmu jako hlavní členové klasického filmu z Vegas „The Hangover“ a hodil fotbal do Chicaga. Alex DeBrincat střílet do branky, ačkoli celebrita soudí Jon Hamm dal mu jen 7, protože tolik stojí touchdowny.

Na mysli má Arizona

Bettman a liga zůstávají přesvědčeni, že Coyotes nebudou muset opustit oblast Phoenixu navzdory poslednímu neúspěchu v jejich mnoha letech strastí v aréně. Komisař potvrdil, že Coyotes zvažují hraní v nedokončené hokejové aréně státu Arizona s kapacitou 5 000 míst poté, co letos v létě skončí jejich smlouva hrát v tolik očerňované Gila River Areně v Glendale.

„Musí existovat dočasné ubytování s vědomím, že nová aréna je,“ řekl Bettman o možnosti přesunu na univerzitní kluziště, které se otevře na podzim.

Navzdory zprávám o některých majitelích NHL naštvaných zoufalým plánem Coyotes hrát na malém kluzišti alespoň pět sezón, Bettman řekl, že liga věří, že Arizona by mohla být finančně konkurenceschopná na menším hřišti.

„Nejsme si jisti, že mezi jejich příjmy v ASU bude podstatný rozdíl, než kde jsou v Glendale,“ řekl Bettman. „Ve skutečnosti si myslíme, že na jedné projekci, kterou jsme udělali, by se jim mohlo dařit lépe.“

Bettman si také vystřelil na Phoenix Suns z NBA za jejich neochotu sdílet Footprint Center.

„Hádám, že by byli raději, kdyby Kojoti opustili město,“ řekl Bettman.

Nilan viní postoj vakcíny ze střelby

Bývalý hráč NHL Chris Nilan říká, že byl vyhozen z montrealské sportovní rozhlasové stanice za to, že odmítl dostat vakcínu proti COVID-19.

V dopise zaslaném na sociální sítě ve čtvrtek, v němž radil posluchačům o svém odchodu z TSN 690, 63letý Nilan uvedl, že žádost o výjimku byla zamítnuta a v úterý obdržel dopis podepsaný výkonným ředitelem společnosti Bell Media, který ho informoval, že jeho smlouva se uzavírá. ukončeno.

Nilan řekl, že mu Bell Media nařídila, aby se nechal očkovat koncem minulého roku. Nilan řekl, že se poradil se svým lékařem a kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu stavu se rozhodl proti očkování. Bell Media odmítla v pátek komentovat.

Nilan, který na stanici hostil „Off the Cuff“, zaznamenal v letech 1979 až 1992 110 gólů, 115 asistencí a 3 043 trestných minut v 688 zápasech NHL s Montrealem, Bostonem a New York Rangers.