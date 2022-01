Statistika měnového vývoje v ČR – komentář

Peněžní agregáty zahrnují peněžní závazky měnových finančních institucí vůči českým rezidentům neměnovým finančním institucím kromě ústřední vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (kromě hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Mezilehlý peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců a vklady se splatností do dvou let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, dluhové cenné papíry se splatností do dvou let a dohody o zpětném odkupu.