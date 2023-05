2023 Cambrinus Czech Darts Open – Final Day

Cambrian Czech Darts Open 2023 vyvrcholí v neděli finálovým dnem v Praze.

Třetí den osmého turnaje European Tour tohoto roku bude svědkem boje zbývajících 16 hráčů o hlavní cenu 30 000 liber v české metropoli, přičemž obhájce titulu Luke Humphreys si chce svůj titul udržet.

Nedělní finálový den v Praze bude patřit třetímu kolu v odpolední části, před rozhodujícím čtvrtfinále, semifinále a finále večer.

Zápasy jsou živě streamovány na Viaplay, DAZN a dalších PTCTV (kromě Německa, Rakouska a Švýcarska) a prostřednictvím webových stránek sázkových kanceláří po celém světě.

Možnosti předplatného PDCTV zahrnují předplatné na událost a balíčky denního předplatného, ​​stejně jako roční a měsíční předplatné.

Kliknutím sem můžete sledovat aktuální výsledky a statistiky zápasů.

2023 Cambrian Czech Darts Open

neděle 14. května

Odpolední zasedání (1300 místního času, 1200 BST)

Třetí kolo

Rob Cross vs Karel Cetláček

Michael Van Gerwen vs Josh Rock

Nathan Aspinall vs Ryan Searle

Dave Chisnall proti Andrew Gilding

Dirk van Duijvenbod proti Johnnymu Claytonovi

Damon Hedda proti Kim Huibrechts

Danny Nobert proti Peteru Wrightovi

Luke Humphreys proti Dimitri van den Berg

Večerní zasedání (1900 místního času, 1800 BST)

čtvrtfinále

semifinále

finále

Nedělní zápasy se hrály v pořadí losování