Citi oznámila, že od 1. září bude britský národní Munir Nunci jmenován vedoucím středoevropského klastru republiky Chetty a městským zemským úředníkem (CCO). Kevin A., který odešel do důchodu v srpnu. Bude odpovědný za vlastnictví města Bulharska, České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenska a 11 zemí, které nejsou v klastru.

Christine Braden, prezidentka Clusteru Evropy, v komentáři ke jmenování uvedla: „Jsem ráda, že mohu Munir Nanji přivítat zpět ve střední Evropě, která je pro město důležitým seskupením. Munir přináší 30 let mezinárodních bankovních zkušeností některým z našich největších podniků a spravuje klíčové zákaznické segmenty v Asii a EMEA. Pod jeho vedením bude město i nadále přispívat k ekonomickému růstu a rozvoji těchto životně důležitých trhů

