Tajemná 7000 let stará kruhová stavba nedaleko Prahy

Archeologové zkoumají záhadnou 7000 let starou kruhovou stavbu objevenou ve Vinoři, oblasti na okraji Prahy.

Účel starověkých staveb z období neolitu zůstává nejasný, ale vědci doufají, že další studie vnesou více světla do toho, proč a kdo monumentální stavby postavil a kdo je používal.

Přestože jsou tyto zajímavé starověké stavby starší než egyptské pyramidy nebo Stonehenge v Anglii, jsou stále ve velmi dobrém stavu.

Málokdo ví o „okruzích“ střední Evropy, ale tyto neolitické kruhové ohrady mají svá tajemství, která mohou odhalit.

„Takzvané kruhové rýhy jsou nejstarším dokladem architektury v celé Evropě. Jde o řadu kruhových příkopů a jsou uspořádány vždy do kruhu se dvěma, třemi, čtyřmi nebo více vstupy do středu, nejčastější je čtyři. Počet kruhových příkopů je obvykle mezi jedním a třemi, nebo zřídka čtyřmi. Průměr celé konstrukce je 30-240 metrů, ale většinou ji najdete v rozmezí 60-80 metrů. Možná bych měl zdůraznit, že tyto jsou pravděpodobně v Praze, řekl Jaroslav Redko z Archeologického ústavu AV ČR v Praze Příkopy jsou široké asi jeden a půl metru, ale známe příkopy až čtrnáct metrů široké a šest metrů hluboké.

Přes tato zjištění stále není jasné, k jakému účelu tyto stavby sloužily, říká Miroslav Krause, který je za výzkum zodpovědný.

„Jednou z těchto teorií je, že mohlo být využíváno jako ekonomické centrum, centrum obchodu. Mohlo to být také centrum nějakého náboženského uctívání, kde se provádějí rituály průchodu nebo rituály spojené s ročním obdobím.“

„Kruh byl postaven v době kamenné, kdy lidé ještě neobjevili železo. Jediné nástroje, které mohli použít, byly z kamene a zvířecích kostí,“ řekl Krause.

Kruh ve Vinoři o průměru 55 metrů má neobvyklý půdorys se třemi samostatnými vchody.

Její výzkum je jedinečný v tom, že archeologové objevili téměř celou stavbu, říká pan Kraus:

„Máme možnost odhalit téměř celou konstrukci, respektive to, co z ní zbylo. Zároveň musím poznamenat, že část konstrukce byla obnažena v osmdesátých letech při pokládání plynovodů a vodovodů.

Vědci nyní odeberou vzorky k analýze a výsledky by měly poskytnout výzkumníkům více informací o původní struktuře.

„Bylo by skvělé objevit něco, co by naznačovalo skutečnou funkci budovy. Je to však vysoce nepravděpodobné, protože žádná z těchto dříve hledaných informací neodhalila.“