Když slunce zapadne, vyleze z úkrytu jediná myš. Spěchá ke stolu v kůlně 75letého Rodneyho Holbrooka a začíná uklízet. Tato myš je malá, ale výkonná. Malou pusinkou sebere šrouby a stahovací pásky – dokonce i šroubovák – a odkládá je. Jeden po druhém pokládá každý kousek na tác.

„To se děje každou noc bez problémů,“ řekl Holbrook, když v pondělí mezi rozhovory v médiích jedl toast o myši, která si našla slávu od té doby, co ji zachytily kamery. Holbrook a myš žijí v Powys ve Walesu.

Řekl: „Byl jsem zavalen otázkami o hlodavci, kterému říká ‚Welsh Tidy Mouse‘.

Jejich příběh začal v říjnu, kdy se Holbrook jednoho dne vydal do kůlny na svém dvorku, aby zjistil, že ptačí potrava, kterou tam skladoval, byla přenesena do páru bot. Pamatuje si, že si myslel: „Tady se děje něco divného.“

Aby zjistil, co se děje po setmění, nastavil kameru. Když se na záběry podíval, zjistil, že malá myška se každý večer pouští do práce a přemisťuje věci, které po sobě zanechal, do krabice s krátkými stěnami – v podstatě organizovala svou kůlnu.

Holbrook, zanícený fotograf divoké zvěře, popsal chování hlodavce jako „neuvěřitelné“ a řekl, že to trvá už měsíce. „Dělat to každou noc je neuvěřitelné,“ řekl.

„Člověk by si myslel, že už toho měl dost,“ řekl o stvoření.

Welsh Tidy Mouse není první svého druhu, který se zdá být posedlý úklidem Stejně jako vaření Remyho Disneyho V Ratatouille.

V roce 2019 byla nafilmována myš pohybující se předměty uvnitř mužské kůlny v Bristolu v Anglii. Hlodavec byl údajně pojmenován „Brexitová myš“ Protože majitel boudy Vtipkovala, že si dělá zásoby na brexit. READ Bělgorod: Rusko obviňuje Ukrajinu z náletů vrtulníků na sklad paliva na ruském území

Holbrook ví o původní uklizené myši a řekl, že svého návštěvníka pojmenoval „Welsh Tidy Mouse“ v odkazu na její umístění, aby si je lidé nepletli.

Většinu času hlodavec pracuje sám, i když někdy má partnery, řekl Holbrook. V jednom z klipů si všiml dvou dalších myší, které se zapojily do noční úklidové operace.

Gareth Davies, zakladatel společnosti Pest and Property Solutions se sídlem ve Walesu, řekl, že krysa projevuje takové chování možná proto, že zvířata jsou „miniaturní hromadiči“.

„Jsou to velmi zábavná stvoření, mám-li být upřímný,“ řekl. „Myši jsou velmi zvědavá stvoření a jsou to hromadiči. Rádi hromadí jídlo a všechno ostatní. Je to v jejich povaze. Jsou velmi odlišné od myší.“

Po zhlédnutí záběrů Davies řekl, že je skeptický k tomu, že krysa záměrně „čistí“ a že možná jen projevovala chování „objemného sběrače“.

Vypadá to jako lesní krysa nebo myš domácí a oba druhy vykazují hromadění, řekl Davis. „Rádi věci přetahují; „Jsou jako straky z rodiny hlodavců,“ řekl.

Holbrooke má ale své vlastní teorie. „Možná je to jen zábava,“ řekl. Nebo se nad ním myš slituje, když se zotavuje z rakoviny prostaty. Myška by si mohla myslet: „Chudák, je tak unavený, že to pro něj udělám,“ vtipkoval Holbrook.

Davies varoval, že zatímco Holbrooke svého hosta přivítal, situace může eskalovat, protože krysy mají tendenci se „velmi rychle množit“.

Holbrook se víc obává, že uklizený noční host tu nemusí být navždy. „Jednoho dne jsem na stromě viděl hnědou sovu,“ řekl a vyjádřil obavy, že se jeho přítel, který pracuje v boji proti chaosu, stane kořistí papouška.

Na sociálních sítích mnozí rychle vyjádřili svůj obdiv organizovaným hlodavcům a popsali je jako „roztomilé“ s potenciálem stát se „skvělým kresleným filmem pro děti“. READ vyprovodil bývalého čínského vůdce Chu Ťin-tchaa ze stranického sjezdu - Politico

„Potřebuji ve svém životě Welsh Tidy Mouse,“ zněl jeden tweet. Britská média nazvala myš „Mini Kondo“, podle samotné uklízecí královny Marie Kondo.