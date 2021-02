Burnley Striker Matej Vitra: český chov, ambice Euro 2020, gólové suchoty | Fotbalové novinky

Role, kterou hrají rodiče při rozvoji fotbalistů, je subtilní, ale důležitá, což je vynikající vyvážený akt motivace a zvládání očekávání.

Od svých skromných začátků v malém českém městě Sodepor měl útočník Burnley Mattez Vitra jen oči pro fotbal, většinou, jak připustil, na úkor svého vzdělání.

Zářivá fotbalová kariéra Vitry znamená pro její rodiče nebezpečí a nejistotu. Bezohlednost mládežnického fotbalu často snižuje hráče, než se mohou zakořenit ve svém životě, a rodiče Vitry nechtějí tento osud pro svého syna.

Nakonec je to pronásledování. Vitra reprezentoval svou zemi 31krát a hrál v pěti klubech v Anglii, ale jak vysvětluje, cesta, kterou zvolil, je dodnes zdrojem rodinných sporů.

„Premier League je nejlepší liga na světě a můžete mi říkat, že jsem šťastný, že pocházím z malého města v České republice a hraji Premier League,“ řekl exkluzivně. Sky Sports.

„Je to díky mým rodičům, protože mě vždy podporovali, s dítětem, jako jsem já, to není snadné, protože nejsem nejlepší chlap. Chtěl jsem jen hrát fotbal.

“Řekli by mi, že nevím, co se stane v budoucnu a že bych měl dokončit školu, ale jedinou věcí před mýma očima byl fotbal.”

“Možná [I was proven right in the end]„Ale někdy moje máma říká, že mi měla zlomit nohy, někdy se hádat s tátou, když jsem nehrál dobře! Málem spolu bojují a pak můj otec říká, že nejsem takový. “

Domovské město Vitry bylo blízké dalšímu českému fotbalistovi, který v Premier League postoupil k záložníkovi West Hamu Tomáši Suzekovi.

„Zábavné je, že jsem se narodil v Sotheby’s, 10 km daleko, ve městě Howlich Pratt, kde žije Tomáš Suzek,“ dodala Vitra.

„Když jsme vyrůstali, nikdy jsme se nepřekřížili, ale byl tak blízko mého města. Teď, když hrajeme Premier League, je to tak zábavné.“

Vitra a Suzuki mohou letos v létě spojit síly v kampani Euro 2020 v České republice, která je vidět ve skupině D vedle Anglie, Skotska a Chorvatska.

Obraz:

Matej Vitra doufá, že bude reprezentovat Českou republiku na letošním evropském mistrovství Evropy



V semifinále 2004, nejúspěšnější český běh v nedávné historii, vyvolal vzpomínky na evropský šampionát za úsvitu Vitry a doufá, že bude moci hrát roli současného týmu po několika ikonických jménech. Léto.

“Bylo tu tolik skvělých hráčů z České republiky, že dosáhli skvělých věcí, jako jsou Pavel Netvet, Patrick Berger a Milan Burroughs,” řekl.

“Vzpomínám si na Euro 2004; byl jsem na Slovensku, když se konal zápas. Česká republika hrála Holandsko, prohráli jsme 2: 0, pamatujeme si, že Barrow skóroval, vyhráli jsme zápas 3: 2.”

“Všechny tyto vzpomínky jsou pro český fotbal fantastické a speciální. Když jsme vyrůstali, sledovali jsme velké zápasy a teď tu máme jeden.” [ourselves] Euro přijde. “

Byl jsem proti Brightonu velmi blízko ke skórování a ve druhé polovině jsem možná ztratil trochu štěstí.

Předtím, než se fokus vrátí k euru, má Vitra před sebou dva úkoly; Turn-flight pomáhá Burnley bránit další fotbalovou sezónu a osobní poznámkou je, že 26letý gól Premier League končí sucho, které trvá do února 2020.

Claretes jede do Tottenhamu na Super neděli – Zdrávas Sky Sports – Se šestibodovou matrací mezi nimi a výstupní zónou, před drsným tokem předmětů obrácených k Leicesteru, Arsenalu a Evertonu.

Vitra, který v této sezoně vyhrál tři stávky v poháru, doufá, že by mohl pomoci včasný návrat Burnley do formy v lize.

„Byl bych rád, kdyby se góly z trofeje mohly proměnit v góly Premier League,“ řekl. „Ale nejsem kouzelník. Každý útočník chce každý den skórovat; v Premier League nevidím góly, musím to změnit.













„Nemyslel jsem na vstřelení více gólů, což je pro mě dobrá věc, protože když o tom přemýšlím, mnoho gólů nepřijde.

“Měli jsme normální týden, abychom se připravili na Tottenham, a bylo by hezké, kdyby nám palce drželi, protože si nepamatuji, kdy jsme celý týden naposledy připravovali hru.”

„Chceme zahájit toto období dobrými výsledky a výkony a doufáme, že po nedělním zápase budou všichni šťastní.“