Kanada a Indie oznámily vzájemné diplomatické vyhoštění po senzačním tvrzení Justina Trudeaua, že New Delhi stálo za státem podporovaným atentátem na kanadské půdě – obvinění, kterým se Indie vysmívala jako „směšné“.

Kanadský premiér v úterý pevně stál na obviněních, že Indie byla zapojena do zabití obhájce nezávislosti Sikhů Hardeepa Singha Nigara, který byl v červnu zastřelen v Surrey v Britské Kolumbii.

„Indie – a indická vláda – musí brát tento problém velmi vážně. Děláme to,“ řekl Trudeau. „Nechceme provokovat nebo eskalovat. Jednoduše předkládáme fakta tak, jak jim rozumíme.“

Trudeau označil obvinění za „velmi závažná“ a varoval, že v mezinárodním právu to má „dalekosáhlé důsledky“. „Budeme sledovat důkazy a zajistíme, aby byla práce vykonána tak, aby lidé byli odpovědní,“ řekl Trudeau.

Pozdě v pondělí byl vyloučen kanadský ministr zahraničí Pavan Kumar Rai, nejvyšší člen indické externí zpravodajské agentury působící v Kanadě.

Indické úřady reagovaly brzy poté, co nařídily vysokému kanadskému diplomatovi, aby opustil zemi do pěti dnů poté, co si předvolal vysokého komisaře Camerona MacKaye. Kanadští představitelé diplomata neidentifikovali, ale místní média uvedla, že jmenoval Oliviera Sylvestra, šéfa stanice kanadské zpravodajské služby v Novém Dillí.

Kanada v úterý také aktualizovala své cestovní rady, Návštěvníci jsou v Indii varováni, aby dbali zvýšené opatrnosti Kvůli hrozbě teroristických útoků po celé zemi.

Dvojité vyhoštění eskalovalo napětí mezi dvěma členy G20 a vykolejilo rozhovory o potenciální dvoustranné obchodní dohodě. Spor ale také vyvolává možnost přilákat vzájemné spojence a proměnit spor v širší diplomatickou bažinu.

Vysoký kanadský představitel agentuře Reuters řekl, že jeho země „velmi úzce“ spolupracovala se Spojenými státy na zpravodajských informacích stojících za Trudeauovým obviněním.

Americké ministerstvo zahraničí v úterý v prohlášení uvedlo, že je obviněními „hluboce znepokojeno“ a že je „důležité“, aby kanadské vyšetřování pokračovalo, ale nepotvrdilo, že úředníci poskytli zpravodajské informace svým kanadským protějškům.

Britský ministr zahraničí James Cleverly to řekl jeho vládě

Podpořil kanadské vyšetřování a dodal, že očekává „plnou spolupráci“ Indie při vyšetřování. „Máme samozřejmě velmi silný vztah s Kanadou a velmi silný vztah s Indií,“ řekl.

Indické ministerstvo zahraničních věcí ale uvedlo, že vyhoštění odráží „rostoucí obavy ze zasahování kanadských diplomatů do našich vnitřních záležitostí a jejich zapojení do protiindických aktivit“.

Indie znovu vznesla obvinění, že Kanada poskytuje bezpečné útočiště „chalistánským teroristům a extremistům“, a varovala, že podkopává indickou „suverenitu a územní celistvost“.

Indie dlouhodobě vyzývá Kanadu, aby zasáhla proti hnutí za nezávislost Sikhů, které je v Indii zakázáno, ale má podporu v zemích s velkými komunitami Sikhů, jako je Kanada, Austrálie a Spojené království.

Kanada má největší sikhskou populaci mimo Paňdžáb, kde je asi 770 000 lidí – 2 % populace země – kteří považují sikhismus za své náboženství.

Na sociálních sítích prominentní indické osobnosti Trudeaua silně kritizovaly. Jeden Volal zákonodárce Kanadský premiér je „největším klaunem, který se v současnosti vydává za vůdce na planetě“, a navrhl, aby úřady snížily bezpečnostní opatření pro Kanadskou vysokou komisi. Generál ve výslužbě Gaurav Arya řekl, že diplomatická mise by měla být uzavřena, a varoval Kanaďany, aby „zavřeli obchod a odešli, než vás vyhodí“.

Trudeauovo pondělní oznámení, že kanadské bezpečnostní agentury věří, že v Nagairově smrti sehráli roli „indičtí agenti“, vyvolalo otřesy po celé zemi a vyvolalo výzvy, aby federální vláda odhalila další podrobnosti o vyšetřování.

„Předseda vlády musí objasnit všechna fakta. „Potřebujeme znát všechny možné důkazy, aby o tom Kanaďané mohli učinit úsudek,“ řekl Pierre Poilievre, vůdce opoziční Konzervativní strany.

„Ještě jednou vyzývám federální vládu, aby sdílela všechny relevantní informace týkající se jakéhokoli známého a probíhajícího zahraničního vměšování a hrozeb nadnárodního organizovaného zločinu s našimi provinčními úřady a vládou, abychom mohli jednat ve shodě a chránit ty, kteří jsou ohroženi,“ řekl premiér Britské Kolumbie. David Eby.

Policie zatím veřejně neidentifikovala dva maskované muže, kteří zahájili palbu na Alnajera, když seděl ve svém kamionu u zadního vchodu Guru Nanak Sikh Gurdwara. Oba muži utekli pěšky ulicí přes park a pak nasedli do čekajícího auta. V srpnu integrovaný tým pro vraždy novinářům řekl, že stříbrná Toyota Camry byla únikovým autem podezřelého a úřady pátraly po třetím podezřelém.

Tesařův syn Balraj (21) v úterý řekl, že vždy měl podezření, že za vraždou stojí Indie. „Bylo jen otázkou času, kdy pravda vyjde najevo,“ řekl CBC.

Světová organizace Sikhů uvedla, že tato obvinění potvrzují „to, co Sikhové v Kanadě věděli po celá desetiletí“, tedy že Indie se aktivně zaměřuje na disidenty na palubách lodí.

Gurpatwant Singh Pannun, který vede Sikhs for Justice a Nageerův právník, již dříve médiím řekl, že jeho klient byl CSIS ve dnech před střelbou varován před hrozbami proti jeho životu. Bannon od té doby vyzval k okamžitému vyloučení indického vysokého komisaře Sanjaye Kumara Vermy.

Kanadský ministr pro imigraci Mark Miller Zveřejněno na sociálních sítích Najeer se stal kanadským občanem v roce 2015 a popřel „nepodložené fámy“, že otec dvou dětí nemá občanství.

Toto odhalení přichází jen několik týdnů poté, co federální vláda oznámila šéfa veřejného vyšetřování zahraničního vměšování v Kanadě.

Dominique LeBlanc, který slouží jako ministr veřejné bezpečnosti a demokratických institucí, uvedl, že quebecká soudkyně Marie-Josée Hugueová bude mít za úkol „studovat a vyhodnocovat zahraniční vměšování Číny, Ruska, dalších cizích zemí a nestátních aktérů“, přičemž problém označila za „globální výzva“ pro demokracie.

V úterý vůdce Nové demokratické strany Jagmeet Singh napsal Hoggovi a požádal, aby byla do veřejného šetření zahrnuta také Indie. „Podle mých zkušeností jako Kanaďana sikhského původu vždy existovalo podezření, že Indie zasahuje do demokratických práv Kanaďanů,“ napsal Singh v dopise. Dodal: „Včerejší oznámení předsedy vlády potvrzuje platnost těchto pochybností.“