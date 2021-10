Ve věku 88 let zemřel bývalý íránský prezident Abolhassan Bani Sadr

„Bani-Sadr působil na počátku šedesátých let při vzniku druhé národní fronty a hrál hlavní roli v její studentské sekci,“ řekl íránsko-americký historik. Fakhruddin Azimi Řekl v rozhovoru pro tento nekrolog. „Po revoluci se jako prezident za nejnepříznivějších okolností snažil spoléhat na Chomejního podporu a dobrou vůli, stejně jako na jeho popularitu, aby odrazil nebo zpomalil vzestup duchovní nadvlády.“

Jeho úsilí, vzhledem k rozšířené anarchii sekulárních sil, které mu bylo skutečně nebo potenciálně příznivé, a schopnosti duchovních zvítězit nad Chomejním bylo odsouzeno k neúspěchu. Se ztrátou Chomejního podpory byl jeho osud zpečetěn.

Pan Bani Sadr se narodil 22. března 1933 v rodině zbožných vlastníků půdy v Hamedanu v Íránu, o kterém se říkalo, že je jedním z nejstarších měst na světě. Po studiu práv, teologie a sociologie na univerzitě v Teheránu se přestěhoval do Paříže, kde v šedesátých letech strávil několik let studiem na Sorbonně. Zapojil se do studentského hnutí a vedl protesty proti režimu šáha Mohammada Rezy Pahlaviho.

O přeživších Bani Sadr nebyly okamžitě k dispozici žádné informace.

V 70. letech se Bani-Sadr setkal s ajatolláhem Chomejním, přítelem jeho zesnulého otce, který byl také duchovním. Poté, co tam byl v roce 1978 vyhoštěn ajatolláh Chomejní, se dali znovu dohromady v Paříži.

V jednom z nejpozoruhodnějších politických pádů 20. století uprchl šach z Íránu 16. ledna 1979. Ajatolláh Chomejní, který vedl revoluci z exilu, se vrátil domů o dva týdny později. V široce založené vládě dosazené ajatolláhem zastával pan Bani-Sadr pozici náměstka ministra financí, poté ministra financí a nakonec jako ministr zahraničních věcí S požehnáním ajatolláha pan Bani-Sadr snadno vyhrál prezidentské volby 25. ledna 1980. Ale ajatolláh zajistil schválení ústavy. To mu dává pravomoc libovolně propouštět nadřízené. Během následujících osmnácti měsíců řídil vzestup a pád Bani Sadr.

Ve svých prvních týdnech u moci pracoval Bani Sadr na obnovení pořádku v chaosu, který zanechalo zhroucení šáhovy vlády. Brzy ho však rozptýlila krize rukojmí.