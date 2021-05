Knockout City je nyní zdarma na úroveň 25

EA právě vydala novou zábavnou hru Dodgeball pro více hráčů, Vyřazení města„21. května jsem při spuštění shromáždil speciální akci: Plná hra bude zdarma až do 30. května, poté můžete zaplatit 19,99 $ na platformě podle vašeho výběru, pokud chcete hrát dál. (Zahrnuto také v předplatném EA Play nebo Xbox Game Pass Ultimate.)

Ale v neděli EA a vývojář Velan Studios oznámili, že i když vám toto okno chybí, zkuste to Vyřazení města Aniž byste za to platili, můžete si to prohlédnout, aniž byste přišli o desetník: hru si nyní můžete vyzkoušet, dokud se nedostanete na úroveň „Street Rank“ (Knockout City Pojď Je to elektronická hraJako bitevní pas) do 25.

Block Party skončil, ale noví hráči v Knockout City mohou stále začít bojovat zdarma!

Pokud se k nám právě přidali vaši přátelé, budou moci hrát zdarma a před zakoupením hry postoupit na 25. Street Rank. To je také dostatek času na hraní, aby se naučili přihrávat. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES Knockoutcity 30. května 2021

Tato úroveň by vám měla poskytnout několik hodin hraní, které můžete vyzkoušet Vyřazení města Sami pro sebe a rozhodněte se, zda za to chcete zaplatit plnou cenu. A doporučuji, abyste hře dali vír – Byl jsem unesen Jak dobře zachycuje pocit hraní dodgeballu.

Vyřazení města K dispozici pro PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S a Nintendo Switch nabízí multiplayer, což znamená, že můžete hrát se svými přáteli bez ohledu na platformu, na které jsou.