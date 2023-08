Losování, data, finanční odměny a co potřebujete vědět

NEW YORK – Poslední grandslam sezony začne příští týden na US Open.

Zde je přehled všeho, co potřebujete vědět.

Kdy turnaj začíná?

US Open je čtvrtý a poslední grandslamový turnaj sezóny Hologic WTA Tour. Jedná se o venkovní turnaj na tvrdém kurtu, který se koná v národním tenisovém centru USTA Billie Jean King ve Flushing Meadows v New Yorku.

Turnaj bude svědkem losování dvouhry pro 128 hráčů, losování čtyřhry pro 64 hráčů a losování smíšené čtyřhry pro 32 týmů. Bude použit míč Wilson US Open Extra Duty.

Hlavní losování začíná v pondělí 28. srpna.

Co je koordinace?

Všechny zápasy dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry se budou hrát systémem tie-break na nejlepší ze tří setů.

Pokud třetí set dvouhry nebo čtyřhry dosáhne stavu 6-6, bude se hrát 10bodový tiebreak.

Ve smíšené čtyřhře se bude hrát místo třetího setu 10bodový tiebreak.

Letní rekapitulace: Goff vyhrál D.C. | Pegula porazil Montreal | Jove hackne senseie

Kdy je finále?

Finále dvouhry se bude konat v sobotu 9. září v 16:00

Finále čtyřhry se bude konat v neděli 10. září od 13:00

Finále smíšené čtyřhry se bude konat v sobotu 9. září v poledne.

Kdo jsou držitelé titulu?

Světová jednička Ija Swiatek loni vyhrála svůj první titul na US Open a druhý grandslamový titul v sezóně poté, co ve finále porazila Onse Gabora 6-2, 7-6(5). Titul byl pro Swiatekovou prvním tvrdým dvorním titulem a třetím v kariéře. Swiateková si letos po úspěšné obhajobě titulu na Roland Garros připsala čtvrtý titul.

Proč bylo US Open pro Igu Swiateka stoupáním do kopce

Ve čtyřhře nejlepší nasazené Barbora Krichková a Kateřina Siniaková dokončily svou grandslamovou jízdu comebackovou porážkou Katie McNallyové a Taylor Townsendové 3–6, 7–5, 6–1 ve finále.

Kdo jsou nejvyšší semena?

Lámání rekordů za prvními dvěma nasazenými na US Open

Předpokládaných 16 nejlepších semen:

1. Iga Swiatec

2. Arina Sabalenka

3. Jessica Pegula

4. Elena Rybakina

5. Anas Jaber

6. Coco Gauff

7. Caroline Garciaová

8. Maria Sakkari

9. Markéta Vondroušová

10. Karolína Muchová

11. Petra Kvitová

12. Barbora Krejková

13. Daria Kasatkina

14. Ljudmila Samsonová

15. Belinda Bencicová

16. Veronika Kudrmitová

Jak vypadá loterie?

Los dvouhry byl odhalen ve čtvrtek 24. srpna v poledne. Zde najdete rozpis nejdůležitějších příběhů.

Jaké peněžní odměny a body do žebříčku jsou nabízeny?

První kolo: 10 bodů / 81 500 $

Druhé kolo: 70 bodů / 123 000 $

Třetí kolo: 130 bodů / 191 000 $

Čtvrté kolo: 240 bodů / 284 000 $

Čtvrtfinalista: 430 bodů / 455 000 $

Semifinalista: 780 bodů / 774 000 $

Finalista: 1 300 bodů / 1 500 000 $

Šampion: 2 000 bodů / 3 000 000 $

Hlavní dějové linie

Boj o číslo 1: Světová jednička bude třetí grandslam v řadě mezi jedničkou Ijou Swiatekovou a dvojkou Arynou Sabalenkovou. Swiatek by v New Yorku držel pozici číslo 1 74. a 75. týden v řadě. Aby si Swiatek udržel první místo v žebříčku, musí postoupit o kolo dále než Sabalenka.

Americký boom: Od doby největší slávy Sereny a Venus Williamsové nepřijela žádná dvojice Američanů na domácí Grand Slam s tak velkou dynamikou. Třetí nasazená Jessica Pegula vyhrála v Montrealu a šestá Coco Gauff vyhrála ve Washingtonu DC a Cincinnati, je to poprvé v historii turné, kdy Američané přehnali severoamerické tvrdé kurty. Je to také poprvé, co Američanky vyhrály po sobě jdoucí tituly WTA 1000 od doby, kdy Serena a Venus porazily Cincinnati a Wuhan v roce 2015. Dvojice bude také v mixu ve čtyřhře.

Závod do finále WTA: Vzhledem k tomu, že se po New Yorku rozhořívá závod do finále WTA, představuje US Open skvělou příležitost posunout se blíže ke kvalifikaci. Osm nejlepších hráčů v žebříčku Race to WTA Finals, který započítává pouze body získané v aktuální sezóně, se kvalifikuje na mistrovství na konci roku.

Zde je situace před US Open:

1. Arina Sabalenka: 6 910 bodů

2. Asia Swiatek: 6 665 bodů

3. Elena Rybakina: 5 346 bodů

4. Jessica Pegula: 4 165 bodů

5. Coco Gauff: 3 675 bodů

6. Markéta Vondroušová: 3 231 bodů

7. Anas Jaber: 2971 bodů

8. Karolína Muchová: 2870 bodů

9- Petra Kvitová: 2520 bodů

10. Belinda Bencicová: 2 331 bodů

11. Daria Kasatkina: 2055 bodů

12. Beatrice Haddad Maya: 2042 bodů

13. Maria Sakkari: 2 032 bodů

14. Barbora Křichková: 1 992 bodů

15. Jelena Ostapenková: 1976 bodů

Wozniacki se vrací do New Yorku: Někdejší hráčka číslo 1 se letos v létě vrátila, když vyhrála 2:1 nad Montrealem a Cincinnati. Dánka se dvakrát dostala do finále newyorského šampionátu a poprvé se objeví na velkém turnaji od Australian Open v roce 2020.

Jaber pokračuje ve svém pátrání: Tunisanka ve Wimbledonu dokázala, že je vždy konkurenceschopná, dokud je zdravá. Loni se Jaber dostal do finále grandslamu ve Wimbledonu a na US Open. Pokud se historie bude letos opakovat, budete mít čtvrtou šanci získat tu nepolapitelnou velkou trofej.

Čeští společníci: Karolína Muchová ohromila kurt, když letos na jaře dosáhla svého prvního velkého finále na French Open. O měsíc později si vedla ještě lépe její kamarádka a tréninková partnerka Markéta Vondroušová, která se stala první nezařazenou šampionkou v historii Wimbledonu. Ani jeden z nich nevykazoval známky letní stagnace a nyní je v top 10.