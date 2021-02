LeBron James reaguje na hádku s fanoušky, kteří byli vyloučeni ze hry Lakers-Hawks v Atlantě

LeBron James A tohle Los Angeles Lakers V této sezóně se valí ligou. Do hry vstoupili v pondělí Atlanta Hawks Se záznamem 15-6, včetně skóre 4-2 na jejich aktuálním sedmi herním road tripu. Jsou obzvláště dobří v oklamání silničních fanoušků. S 13 silničními hrami mají Lakers rekord 11-2.

Zatímco Atlanta Hawks během pondělní hry udělala věci zajímavými, Lakers měli během své bitvy kontrolu. Nestačilo to v soudní síni, kde seděl fanoušek Atlanty, pohádal se s LeBronem Jamesem a obrana ho vyhodila ze hry. Vysílající skříňka Phil McDonald dokonce poukazuje na okamžik, kdy byla zoufalá žena v domácnosti se členem obsazení neopatrná kočka.

Jak James po hře odhalil, mezi ním a manželem ženy došlo k hádce a on si nemyslel, že by měli být ze hry vyloučeni.

„Na konci dne jsem rád, že jsou fanoušci zpět v budově,“ řekl James Řekl novinářům. „Ten kontakt mi chyběl, potřebuji ten kontakt, my jako hráči potřebujeme ten kontakt. Nevěděl jsem, že to musí být vyloučeno. Bylo to tam a zpět mezi dvěma muži, kteří vyrostli. Byli jsme náš kousek, řekl jeho kus, řekl jsem, že to byl můj kousek, a pak někdo jiný. Skočili dovnitř a řekli svůj kousek. Nemyslím si, že by měli být vyhozeni, ale mohli si dát pár drinků, možná, pravděpodobně pokračovat, a hra už nebyla o hře, takže rozhodčí udělali, co museli. “

Není to poprvé, co James během tohoto výletu potkal diváka. Ve vítězství Cleveland Cavaliers Minulý týden James minul na konci třetího čtvrtletí ránu a nebyl spokojený s tím, jak zareagoval manažer Clevelandu. V reakci na to získal 26 bodů ve čtvrtém čtvrtletí.

“Cítil jsem, že je trochu nadšený, že mi chybí,” řekl James Pak řekl novinářům. „Byl tak nadšený, že ten výstřel zmeškal, trochu víc, než jsem chtěl. Ale musel být upřímně zakořeněn pro svůj tým. A ukázal to. Takže vím, že mám další čtvrtinu a čtvrtá čtvrtina se mi velmi líbí hodně.”

Lakers nakonec unikli vítězstvím, vzdali se 12 vítězství na silnicích ročně a poslali domů 10 ze svých dalších 15 her. Doufáme, že chvíli trvá, než LeBron vstoupí do dalšího silničního fanouška s tak dlouhou přestávkou v Los Angeles.