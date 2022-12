Hněv venkova podporuje protesty proti peruánské vládě

Andahuelas, Peru (AP) – Nikde nebyl hněv Peruánců vůči jejich vládě tak patrný jako v Andahuelas, odlehlé venkovské andské komunitě, kde chudí lidé bojovali po léta a kde podpora voličů pomohla zvolit nyní svrženého prezidenta Pedra Castilla, který je sám farmářem. člen jako oni.

Jejich hněv dosáhl takové úrovně, že jejich protesty pokračovaly i v pondělí navzdory smrti sedmi lidí, včetně dvou mladých demonstrantů o víkendu, včetně 17letého Beckhama Romario Kisbe Garfiase.

Když do ulic proudily tisíce lidí, Raquel Kesby si vzpomněla na svého bratra jako na talentovaného sportovce, který byl unavený z toho, že se v očích politiků cítí neviditelný. Je pojmenován po anglické fotbalové hvězdě Davidu Beckhamovi a Romario, brazilském fotbalovém fenoménu, který se stal politikem.

Mraky nad ní stály před nemocnicí, kde bylo jeho tělo uchováváno, as divokým hněvem v hlase, občas zrádně plačtivým, shrnula to, k čemu on a ostatní hnali protestovat od Castillova svržení minulý týden: vylučovací demokracie.

„Pro ně, pro ty v Kongresu, je jediný správný názor Peruánců, kteří mají peníze, kteří jsou bohatí,“ řekl Kisbe, učitel vzdělávání v raném dětství.

„Dělají, co chtějí. Pro ně…hlas provincií není platný, je k ničemu. Ale hlas lidu Limy se bere v úvahu. To je nespravedlivé vůči celému Peru.“

Asi 3000 lidí se v pondělí sešlo v ulicích Andahuaylas, aby protestovali, truchlili a vzdali úctu před bílými rakvemi mladíků, kteří o víkendu zemřeli. Po celé komunitě byly cesty stále poseté ohněm poseté balvany. Přistávací dráha používaná ozbrojenými silami zůstala zablokovaná a do přilehlé budovy se stále linul černý kouř.

Demonstranti v různých venkovských komunitách, včetně Andahuaylas, nadále vyzývali prezidentku Dinu Boulwartovou, aby rezignovala, a naplánovala všeobecné volby, které ji a všechny členy Kongresu nahradí. Chtějí také, aby úřady propustily Castilla, který byl zadržen ve středu, když ho zákonodárci sesadili poté, co se snažil rozpustit Kongres před hlasováním o impeachmentu.

Zatímco demonstranti se shromáždili také v hlavním městě Limě, demonstrace zesílily zejména ve venkovských oblastech, které byly baštami Castilla, bývalého učitele a politického nováčka z chudé horské oblasti v Andách.

V pondělí šli demonstranti ještě o krok dále, když na několik hodin zablokovali přístup na mezinárodní letiště v jižním Peru a obsadili jeho ranvej. Demonstrace v Arequipě, kde se letiště nachází, skončily smrtí jednoho demonstranta, řekl ministr obrany Alberto Otarola zákonodárcům během zasedání Kongresu zaměřeného na občanské nepokoje.

Úřad peruánského ombudsmana uvádí, že od středečního zahájení demonstrací bylo zabito sedm lidí. Pět z nich zemřelo v pondělí. Ke všem sedmi úmrtím došlo mimo Limu, včetně čtyř v Andahuaylas.

K eskalaci došlo i poté, co Boulwartová ustoupila požadavkům demonstrantů o několik hodin dříve a v celonárodně vysílaném projevu oznámila, že pošle Kongresu návrh na odložení voleb na duben 2024 – obrácení svého dřívějšího tvrzení, že by měla zůstat prezidentkou po zbytek roku. termínu. 3 a půl roku od funkčního období jeho předchůdce.

Boulwartová ve svém projevu k národu také vyhlásila výjimečný stav v oblastech mimo Limu, kde byly protesty obzvláště násilné.

V oznámení, že navrhne předčasné volby do Kongresu, Boloartová řekla: „Mojí povinností jako prezidentky Republiky v současné těžké době je interpretovat… aspirace, zájmy a obavy velké většiny Peruánců.“

Boulwart, 60, ve středu rychle složil přísahu, že nahradí Castilla, několik hodin poté, co ohromil zemi nařízením o rozpuštění Kongresu, který ho následně propustil pro „věčnou morální neschopnost“. Castillo byl zatčen za vzpouru.

Členové Boulwartovy vlády v pondělí předstoupili před Kongres, aby sdělili protesty. Krajně pravicový poslanec Jorge Montoya požadoval vhodná opatření k ukončení nepokojů a řekl Castillovým příznivcům, že byl nyní odstraněn, že „kapitola je uzavřena“.

„Toto nejsou protestní činy, jsou to teroristické činy a měly by být přísně potrestány,“ řekl Montoya. „Nemůžete bránit pozici je extrém.“

Peru mělo za posledních šest let šest prezidentů. V roce 2020 se kolo posunulo až na tři za týden.

Poslední prezidentská krize se odehrává, když Andy a jejich tisíce malých farem bojují o přežití nejhoršího sucha za poslední půlstoletí. Země také zažívá pátou vlnu případů COVID-19.

Castillovi příznivci doufali, že populistický outsider se vypořádá s některými problémy, kterým dlouho čelili. Ale za 17 měsíců ve vedení Castillo nebyl schopen podepsat návrh a čelil rasismu a diskriminaci, kterou jeho chudí příznivci často zažívají.

V Andahuaylas podpořilo Castilla asi 80 % voličů, kteří odevzdali hlasy během loňského kola voleb. Jeho návrhy zahrnovaly přepsání ústavy země, která byla naposledy navržena a schválena v roce 1993 za vlády Alberta Fujimoriho, zhrzeného bývalého prezidenta, jehož dcera Keiko přišla o prezidentský úřad ve prospěch Castilla.

Rosario Garfiasová byla mezi demonstranty před nemocnicí, kde bylo drženo tělo jejího 17letého syna. Truchlila nad smrtí svého syna a mluvila v kečuánštině, jednom z domorodých jazyků Peru.

Moje matka podává stížnost ve svém vlastním jazyce. Její dcera Raquel Kisby řekla: „Vím, že to spousta lidí nechápe, dokonce ani Kongres.“

„Říká…má takovou bolest, že ho zabili jako na jatkách. A moje máma, stejně jako moje rodina, žádá spravedlnost pro mého bratra.“

Garcia Cano se hlásil z Limy.