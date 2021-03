Ryan Gosling natáčí v Praze film „Šedý muž“. Jedná se o nejdražší produkci na Netflixu

Produkce Netflix Šedý muž Natočit se plánuje v Praze a dalších českých lokalitách letos na jaře.

Režie Anthony a Joe Russo, Šedý muž Představuje hvězdné obsazení vedené Chrisem Evansem a Ryanem Goslingem.

Joe Russo napsal scénář založený na stejnojmenném románu Marka Greena z roku 2009 a scénář byl také vyleštěn pravidelnými spolupracovníky s Russem Christopherem Marcusem a Stephenem McFeelym, spolupředsedy příběhu v AGBO a knihou o Avengers: Endgame a Avengers: Infinity. Wars “.

Šedý muž Natáčení právě začalo v Los Angeles a focení v Los Angeles by mělo proběhnout do konce dubna.

Thriller je smrtící souboj mezi zabijáky, ve kterém Gentryho (Goslinga) pronásleduje po celém světě Lloyd Hansen (Evans), bývalá skupina šlechticů CIA. Šedý muž Proměnila se v sérii bestsellerů a očekává se, že Gosling bude pokračovat ve více splátkách.

Anthony Russo řekl: „Film je skutečným mano-manem mezi těmito dvěma nádhernými herci, kteří jsou dvěma různými verzemi CIA, v tom, co by to mohlo být a co by mohlo dělat.“ konečné datum.

Pro ty, kteří byli milenci Captain America: The Winter SoldierTo znamená, že se pohybujeme do této oblasti v realističtějším prostředí. To pro nás tento film opravdu znamená. “

Herce superstar zakončili Jessica Henwick, Wagner Moura, Danoche, Julia Butters, Billy Bob Thornton a Alfrey Woodard.

Mimo Goslinga a Evanse zatím nevíme, jaké role bude hrát zbytek obsazení.

Netflix zatím nepotvrdil datum vydání filmu, ale zdá se nepravděpodobné, že se ke streamovací službě dostane v roce 2021.

S odhadovaným rozpočtem 200 milionů $ Šedý muž Mohlo by se to stát doposud nejdražší původní produkcí Netflixu, kdyby porazilo The Irishman Martina Scorseseho (159 milionů dolarů).