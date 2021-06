Abandoned Dev se objeví na kameře, aby odsoudil Silent Hill, spekulace Hideo Kojima

Jindy, další podivná, ale ne zvlášť skvělá aktualizace režimu pro PlayStation 5 opuštěný. Muž uprostřed všech konspiračních teorií, Hasan Kahraman, prezident Blue Box Game Studios, se objevil před kamerou ve videu zveřejněném na Twitteru. Využije příležitost přesvědčit následovníky, že je skutečný člověk a nemá s ním nic společného tvrdý vápenný kov Tvůrce Hideo Kojima. Ani se žádným způsobem nepodílí na vývoji nového zařízení tichý Hill Hra.

Říká: “Ahoj všichni, tohle je Hasan Kahraman. Chtěl jsem jen natočit opravdu rychlé video, abych se ukázal. Jsem skutečný člověk, nesouvisím s Hideo Kojima, nejsem herec, ne Nepracuji na Silent Hill. Takže jo, chtěl jsem vám ukázat, chlapci, můj obličej a že jsem skutečný, doufám, že uděláme Q&A velmi brzy. [We] Musíme jen vědět, kdy to bude, a budeme si více povídat. “

Rychlá zpráva od Hassana: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w– BLUE BOX Game Studios (BBGameStudios) 22. června 2021

Navzdory neustálým spekulacím – o tom, že po této nejnovější aktualizaci se bude muset dále rozplývat – zůstává Blue Box Game Studios sebevědomý ve hře, kterou skutečně dělá. Účet Twitter nadále reaguje na následovníky a žádá je, aby „zůstali naladěni“ a „mohli by být jako fanoušci hororových her“. The Vypadá to, že divná opuštěná upoutávka je stále naplánována na pátek, ale neočekávejte, že ten den budou zveřejněny nové informace nebo záběry. V tuto chvíli se to jednoduše jeví jako aplikace pro futuristické hraní a upoutávky.

Na co byste se měli více zaměřit, je, zda hra skutečně existuje nebo ne. objevil Reklama upoutávky využívá zakoupené položky pro Unreal Drive. Také to, co jsem viděl, nebyla ve skutečnosti hra. V zvukové poznámce prostřednictvím zpráv PSN Hasan Kahraman také řekl: „Ne, ten vtip, na který jsme neměli moc času, takže Sony chtělo něco opravdu rychlého. Takže jsme museli něco ukázat a to vůbec nebyla hra. Takže hra bude jiná. “

Můžeme nyní tyto pověsti konečně uložit do postele? Sdílejte své myšlenky v komentářích níže.