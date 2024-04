'Helldivers 2' Termicide selže a vytváří 'Superkolonii'

Hell Divers 2 hrot šípu

No, to není skvělé. Očividně všechen ten pesticid, který jsme rozšířili po hromadě planet, který měl vyhladit Terminida v Helldivers 2, měl… nezamýšlené vedlejší účinky. Super Earth právě vydala nové oznámení, že přestože je na Meridii 99,6% účinná, ve skutečnosti 20krát zrychlila reprodukci Terminidů a nyní proměnila planetu v „Superkolonii“.

a video Požaduje, aby Helldivers šli a rozebrali Termicide na jiných planetách v systémech jako součást nového hlavního rozkazu, aby zabránili tomu, aby se tam stalo totéž, a vědci zodpovědní za tuto chybu byli shledáni vinnými ze zrady.

Hráči byli po přihlášení přivítáni dlouhou zprávou vysvětlující, jak hrozné jsou podmínky, a tady je:

Vysílání s vysokou prioritou

O.P. Právní závazek byl ukončen. NOUZOVÝ STAV V OBLASTI KARANTÉNY TERMINID.

Před několika týdny Helldivers aktivovali řídicí systém Terminidů na bariérových planetách Erata Prime, Fenrir III, Merida a Turing. Od té doby termiticid TCS držel Terminidy na uzdě.

TCS však již nefunguje tak, jak bylo zamýšleno: Na všech bariérových planetách vypukla epidemie Terminidů. Hmyz vykazuje odolnost vůči termiticidům, což naši přední vědci dříve považovali za nemožné.

Situace v Meridii je horší. Tam se sazby spawnů na Terminidu přes noc explodovaly a nadále dramaticky rostou. Planeta je téměř úplně infikována.

I když přesný mechanismus této hyperproliferativní adaptace není znám, zdá se, že souvisí s přetrvávající expozicí Terminicde. Tento efekt je zatím omezen na Meridii. Nesmí se nechat šířit.

Proces příslibu projektu byl pozastaven na dobu neurčitou. Meridia je nezachránitelná. Helldivers mají rozkaz okamžitě deaktivovat řídicí systém Terminid na zbývajících bariérových planetách.

Současným úkolem je tedy bojovat s brouky na ostatních třech planetách, abychom zjistili, zda lze jejich šíření zastavit. S příchodem „Supercolonie“ by mě zajímalo, jaké další nové varianty Terminidů by se odtud mohly objevit, protože se zdá, že je to vhodná doba na představení nějaké nové, mutantní super jednotky Terminidů, jak už to bylo dlouho.

O potenciálním příchodu Illuminate není ani slovo a vypadá to, že se zde budeme chvíli potýkat s hrozbou Terminidů, když se budeme snažit odčinit to, co nám všem zrádní vědci rozpoutali.

