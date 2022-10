Mark Hobbs píše své paměti o blink-182, jeho boji proti rakovině a dalších

Mark Hobbs Oznámil, že píše nové paměti pokrývající všechny věci blikání 182, přežití rakoviny a další. pro každého Hollywoodský reportérMark dostal minulý týden roční čistou kontrolu na difuzní B-buněčný lymfom. „Začal jsem psát knihu vlastně začátkem tohoto roku,“ řekl. „Ještě jsem to neudělal, ale píšu knihu o svém životě, zkušenostech z Blink a o tom, čím jsem prošel za poslední rok.“

Mark se ponoří do svých zkušeností z minulého roku a pokračuje:

Nejdéle jsem o své nemoci nic neřekla, protože jsem z toho všeho byla tak vyděšená a zdrcená…můj svět se opravdu zmenšil. Jakoby to zavřelo dveře a v mém životě byla jen moje nejdražší rodina a přátelé. Seděl jsem v nemocničním křesle na své třetí chemoterapeutické relaci, když jsem to omylem zveřejnil na Instagramu. Pamatuji si, jak jsem na to zíral a lidé začali volat, jako publicista, manažer a přátelé. Najednou to bylo jako: Oh, sakra, vážně jsem to pokazil. Ale jakmile to přišlo, došlo k masivnímu přílivu podpory a lásky, nejen z celého světa a lidí na Instagramu, Twitteru a Discordu, ale i ke starým přátelům, se kterými jsem se před 20 lety rozešel. Vrátili se do mého života a v tu chvíli jsem měl pocit, že jsem zahnul za roh. Přestal jsem se bát a začal jsem mít pocit, OK, uvidíme, jak to můžeme překonat tím, že se podělíme o svůj příběh.

blikání 182 Včera oficiálně vrátili svou klasickou sestavu, aby oznámili mega světové turné na roky 2023 a 2024. otočné dveře (kteří jsou právě na turné) otevřou data v USA/Kanadě. Turné má tři zastávky v New Yorku 19. května v MSG, 20. května v UBS Areně a 24. května v Barclays Center. Vstupenky jsou v prodeji v pondělí (17.10.), předprodej umělců je již k dispozici. Blink také svítí, když pořádáme Young 2023 Festival v Las Vegas s Green Day, a také to vypadá, že pravděpodobně hrají nový sousedský festival v Atlantic City. Všechna data jsou níže.

Mark také vystupuje v novém dokumentu The Wonder Years.

blink-182 – 2023/2024 Termíny turné

Latinská Amerika

+ Powered by Wallows

Severní Amerika

* Poháněno otočnými dveřmi

Evropa

^ Zatím podpořeno příběhem

21. října – Las Vegas, Nevada – Festival When We Young

Termíny turné pro rok 2024:

Austrálie / Nový Zéland

! Běží na Rise Against

