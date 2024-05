Meditační praktiky jsou spojeny se změněnými stavy vědomí

Nedávný výzkum odhalil, že změněné stavy vědomí jsou běžnější mezi těmi, kdo praktikují meditaci a všímavost, než se dříve myslelo. Zatímco mnoho jedinců uvádí pozitivní a dokonce transformační výsledky, významná menšina zažívá negativní účinky, které se mohou pohybovat od středních až po závažné. Výsledky byly publikovány v časopise Úplné soustředění mysli.

Meditace, všímavost, jóga a podobné praktiky získaly na popularitě kvůli jejich potenciálním zdravotním přínosům. Zkušenosti a účinky těchto praktik, zejména změněné stavy vědomí, které mohou navodit, však zůstávají neprozkoumané. Vědci z Massachusetts General Hospital se snažili prozkoumat prevalenci těchto změněných podmínek a jejich dopad na pohodu vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří tyto praktiky praktikují.

Aby toho dosáhli, vyvinuli ve spolupráci s týmem odborníků na psychiatrii, neurovědu, meditaci a design průzkumu podrobný dotazník. Průzkum byl navržen tak, aby zachytil různé zkušenosti spojené s těmito praktikami a jejich dopad na pohodu.

Studie zahrnovala 3 135 dospělých ze Spojených států a Spojeného království. Účastníci byli rekrutováni prostřednictvím online platforem, včetně Amazon Mechanical Turk (MTurk) a Qualtrics, panelu komerčního průzkumu. Byla vybrána další skupina odběratelů oblíbeného blogu Rationalist. Tento přístup založený na smíšených metodách zajistil široký a různorodý vzorek pokrývající různá demografická pozadí.

Dotazník byl navržen tak, aby získal podrobné informace o zkušenostech účastníků se změněnými stavy vědomí. Výzkumníci zahrnuli otázky týkající se specifických jevů, jako je derealizace (pocit odpojení od okolního prostředí), zážitky osamělosti (pocit osamocení nebo „sama“), euforické vzrušení, živé vjemy, změny ve vnímané velikosti a pocity tělesného tepla nebo elektřiny. Mimotělní zážitky a vnímání nefyzických světel.

Dotazník také obsahoval otázky týkající se frekvence a povahy těchto zkušeností a jejich vnímaného dopadu na jejich pohodu. Účastníci byli vyzváni, aby poskytli podrobné popisy svých zkušeností a následných účinků na jejich duševní a fyzické zdraví.

Aby byla zajištěna přesnost a relevance otázek, dotazník prošel několika koly předběžného testování a vylepšování. Tento proces zahrnoval zpětnou vazbu od výzkumného týmu, postgraduálních studentů a vzorku pracovníků MTurk, kteří nebyli zahrnuti do závěrečné studie. Tento iterativní přístup pomohl výzkumníkům doladit průzkum, aby efektivně zachytil nuance změněných stavů vědomí.

Jedním z nejpřekvapivějších výsledků bylo, že 45 % účastníků uvedlo, že alespoň jednou v životě zažili nelékem vyvolané změněné stavy vědomí. Tato prevalence je mnohem vyšší než u 5 % až 15 % populace, která se zabývá praktikami všímavosti, což naznačuje, že tyto zkušenosti jsou častější, než se dříve myslelo.

Studie odhalila širokou škálu změněných stavů vědomí mezi účastníky. Mezi nejčastější zkušenosti patřily:

Vzdálenost od reality: 17 % účastníků uvedlo, že se cítí odpojeni od svého okolí.

17 % účastníků uvedlo, že se cítí odpojeni od svého okolí. Sjednocené zážitky: 15 % se cítilo osamělých nebo „osamělých“.

15 % se cítilo osamělých nebo „osamělých“. Orgastické vzrušení: 15 % mělo velmi příjemné pocity.

15 % mělo velmi příjemné pocity. Živé vizualizace: 11 % zaznamenalo zvýšené nebo ostřejší smyslové vnímání.

11 % zaznamenalo zvýšené nebo ostřejší smyslové vnímání. Změny ve vnímané velikosti: 10 % zaznamenalo změny ve vnímání těla.

10 % zaznamenalo změny ve vnímání těla. Tělesné teplo nebo elektřina: 9 % uvedlo pocity tepla nebo elektrického proudu.

9 % uvedlo pocity tepla nebo elektrického proudu. Mimotělní zážitky: 8 % se považovalo za mimo své fyzické tělo.

8 % se považovalo za mimo své fyzické tělo. Vizualizace nefyzických světel: 5 % vidělo světla, která tam ve skutečnosti nebyla.

Účastníci uváděli kombinaci pozitivních a negativních výsledků po svých zkušenostech se změněnými stavy vědomí. Zatímco mnoho jednotlivců popisovalo tyto zkušenosti jako obohacující a dokonce transformační, významná menšina čelila významným výzvám. zvláště:

Pozitivní výsledky: Mnoho účastníků zaznamenalo zlepšení svého duševního a fyzického zdraví, zvýšený pocit propojení a větší pocit klidu a jasnosti.

Mnoho účastníků zaznamenalo zlepšení svého duševního a fyzického zdraví, zvýšený pocit propojení a větší pocit klidu a jasnosti. Negativní výsledky: Asi 13 % účastníků uvedlo po svých zkušenostech střední nebo větší utrpení. Toto utrpení zahrnovalo pocity bídy, smutku a existenciální nepohody. Alarmující je, že 1,1 % účastníků označilo své utrpení za život ohrožující.

„S rostoucím počtem lidí, kteří se zabývají všímavostí, meditací a dalšími kontemplativními a somatickými praktikami, jsme si mysleli, že změněné stavy a jejich účinky mohou být běžné v běžné populaci,“ řekl vedoucí výzkumu Matthew D. Sackett, ředitel Meditation Research. program na Massachusetts General Hospital a docent psychiatrie na Harvard Medical School. „Provedli jsme řadu mezinárodních průzkumů, abychom prozkoumali, a skutečně jsme zjistili, že takové zkušenosti jsou rozšířené.“

„Změněné stavy byly často následovány pozitivními a někdy dokonce transformačními dopady na pohodu,“ dodal Sackett. „Nicméně v některých případech byly hlášeny také negativní dopady na pohodu, přičemž malá podskupina jedinců hlásila značné potíže.“

Navzdory vysoké prevalenci negativních zkušeností vědci zjistili, že 63 % těch, kteří trpěli, nevyhledalo pomoc. Mezi těmi, kteří žádali o pomoc, se zdroje lišily:

Poskytovatelé veřejné zdravotní péče: 15 % vyhledalo pomoc u všeobecných zdravotníků.

15 % vyhledalo pomoc u všeobecných zdravotníků. Rodina a přátelé: 13 % se obrátilo na své osobní podpůrné sítě.

13 % se obrátilo na své osobní podpůrné sítě. Odborníci na meditaci nebo duchovní praktiky: 12 % konzultovalo specialisty v této oblasti.

12 % konzultovalo specialisty v této oblasti. Specializovaní poskytovatelé zdravotní péče: 8 % hledalo pomoc u odborníků na duševní zdraví.

Studie také zdůraznila nedostatek povědomí o potenciálních rizicích spojených se změněnými stavy vědomí. Pouze 47 % všech respondentů slyšelo o rizicích před účastí v průzkumu. Z těch, kteří zažili bolest, si 29 % před účastí ve studii těchto rizik stále neuvědomovalo.

„Naše studie místo toho, aby byla extrémně neobvyklá a vzácná, zjistila, že změněné stavy vědomí jsou běžnou variantou normální lidské zkušenosti,“ řekl Sackett. „Zjistili jsme však, že ti, kteří mají nepříznivé výsledky související s těmito variantními stavy, často nehledají pomoc a že lékaři nejsou ochotni rozpoznat nebo podporovat tyto typy zkušeností.“

„To přispělo k tomu, co by mohlo být vnímáno jako problém veřejného zdraví, protože určitá část lidí má potíže s integrací svých zkušeností se změněnými stavy do svých stávajících představ o sobě a skutečnosti.“

Výzkumníci ve své studii uznali několik omezení. Spoléhání se na data sama o sobě přináší potenciální zkreslení, protože účastníci si nemusí přesně vybavit nebo interpretovat své zkušenosti. Kromě toho byl vzorek, i když byl různorodý, omezen na dospělé ze Spojených států a Spojeného království, což nemusí plně reprezentovat globální zkušenosti.

Satchett zdůraznil potřebu dalších studií k určení individuálních charakteristik spojených s prožíváním změněných stavů vědomí a potenciálního utrpení, které může tyto stavy doprovázet. Zdůraznil také potřebu začlenit tato zjištění výzkumu do praxe péče o pacienty.

„Neměli bychom odmítat meditaci a další praktiky jako ze své podstaty nebezpečné, ale musíme meditujícím lépe porozumět a podporovat je, aby si plně uvědomili potenciál těchto praktik,“ řekl. „Podobně jako u psychoterapie, farmacie a dalších terapeutických nástrojů je důležité, abychom se naučili, jak nejlépe implementovat a podporovat lidi, když se zabývají těmito účinnými praktikami.“

„Starověké meditační průvodce z tradic moudrosti mohou být užitečné pro klasifikaci a pochopení změněných stavů vědomí. Mohou poskytnout návod, jak lépe zvládat změněné stavy, když jsou obtížné. Je zřejmé, že potřebujeme další výzkum, abychom tuto možnost dále studovali a pochopili,“ dodal Satchett. .

„Musí být vyvinuty klinické přístupy týkající se změněných stavů vědomí, aby lépe podporovaly klinické lékaře, kteří se starají o pacienty, kteří zažívají utrpení spojené s těmito typy zážitků,“ dodal Satchett. „Ti, kteří vyučují meditační praktiky, musí také zajistit, aby si účastníci byli vědomi potenciálních rizik.“

studie, „Změněné stavy vědomí jsou rozšířené a klinicky nedostatečně podporované: populační průzkumkterou napsali Malcolm J. Wright, Julieta Gallant, Jessica S. Cornell, Andrea Grabovac, Daniel M. Ingram a Matthew D. Satchett.