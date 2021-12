Čínský rover zkoumá na Měsíci objekt ve tvaru krychle

Teď je tu krychlový měsíc! Alespoň to tak vypadá na základě některých zajímavých fotek z čínského lunárního roveru Yutu-2, Zveřejněno tamní kosmickou agenturou tento týden.

Fotografie ukazují něco neobvyklého, co vypadá jako dokonalá kostka, a Čína říká, že rover se to chystá zkontrolovat.

Za zmínku stojí několik upozornění na obrázek, spatřen včera Andrew Jones, vesmírný novinář, který formaci popsal jako „tvar krychle“. Jednak je objekt v obraze jen pár pixelů, což znamená, že se může snadno jednat o druh optické iluze, která by zblízka byla zklamáním.

V minulosti Čína bojovala o vědeckou komunikaci kolem Měsíce. V roce 2019, Yutu-2 „objevil“ látku podobnou rosolovi„Na Měsíci, ale po jeho bližším prozkoumání.“ Ukázalo se, že je, no, skály. Chválil také objev „střepu“ na povrchu Měsíce začátkem tohoto roku, ale ukazuje se, že Buď další zajímavá skála. Zmínili jsme se, že na Měsíci není nic moc jiného než kameny?

Jones ze své strany zvládá očekávání.

„No, není to obelisk ani mimozemšťané, ale rozhodně je to něco, na co se můžete podívat,“ Jones Tweet k následování.

Myšlenka mimozemských artefaktů na Měsíci je hluboko v populární kultuře – pamatujte tato scéna V „2001: Vesmírná odysea“? – Ale netřeba dodávat, že žádný z nich nebyl ve skutečnosti nalezen.

Zobrazená krychle se nachází v kráteru sopky Von Karmann a čínský vesmírný program ji nazval „Tajemný dům“.

Yutu-2 stráví dva nebo tři lunární dny cestováním, aby si kostku prohlédl; lunární dny Asi o 50 minut déle než sluneční dny Na zemi.

Jones spekulovat o tom Objektem by mohla být skála vytesaná dopadem asteroidu, která by zveřejnila snímek podobně přesně definované horniny, která byla dříve nalezena na Měsíci.

cnet Pokrývá nejnovější objev souhlasí s Jonesem Podle analýzy je nejpravděpodobnějším vysvětlením, že krychle Měsíce je kámen.

To neznamená, že Yutu-2 nenašel vůbec nic pozoruhodného. v roce 2019, cnet zmíněno Rover zjistil, že povrch Měsíce je vyroben z jiných materiálů, než jsme si dosud mysleli, což je zjištění, které může lépe předpovědět, jak se budou vnitřní vrstvy Země v průběhu času měnit.

Neříkáme, že na Měsíci nejsou žádné divné věci. Koneckonců, právě jsme našli Dostatek kyslíku pohřbeného pod jeho povrchem Abychom udrželi miliardy lidí. Stačí ale říct, že nad krychlí měsíce nezatajíme dech, a kdyby se ukázalo, že je to něco jiného než kámen, byli bychom opravdu oslněni.

