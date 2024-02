Přidání soli do jídla může zvýšit riziko onemocnění ledvin až o 11 procent

Chronické onemocnění ledvin postihuje asi 37 milionů dospělých ve Spojených státech. Vyplývá to z údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí . Toto onemocnění, které se obvykle vyvíjí pomalu, nakonec způsobí, že ledviny člověka nejsou schopny dostatečně filtrovat přebytečný odpad a vodu z krevního zásobení těla. To může vést k dalším zdravotním problémům.

Ačkoli cukrovka a vysoký krevní tlak jsou považovány za nejčastější Příčiny chronického onemocnění ledvin Nový výzkum zjistil, že rutinní přidávání soli do jídla může zvýšit vaši šanci na rozvoj tohoto stavu až o 11 procent.

Pokud onemocnění progreduje do úplného selhání ledvin, může být nutná dialýza nebo transplantace ledviny. studie, Publikováno v JAMA Network OpenStudie zahrnovala 465 288 lidí ve věku 37 až 73 let, kteří na začátku studie netrpěli onemocněním ledvin a jejichž zdravotní a stravovací návyky byly sledovány více než tucet let. Během tohoto období se u 22 031 účastníků rozvinulo onemocnění ledvin.