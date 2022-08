Namátkou: Zelda: Breath of the Wild Trek získá všechna korok semena za 10 minut

účast v Nintendo Live na mě

Kdo chce strávit stovky hodin hledáním 900 semen korok The Legend of Zelda: Breath of the Wild? No, jsme si jisti, že spousta lidí už to udělala – někteří z nás – ale pro případ, že by se vám dařilo nebo vám česání každého centimetru Hyrule připadalo trochu otravné nebo nudné, zde je úhledný malý trik s použitím tohoto slotu pro dobroty Vadný prvek přeprava.

Znovuobjevování her Podělte se o to, jak používat tuto známou chybu (IST) k získání všech semen Korok 999 během prvních 10 minut hry. Tuto metodu dříve ukázal uživatel YouTube El Duende a speedrunner kinac.

Chcete-li jej připravit:

Spusťte novou hru (jakékoli obtížnosti) a jděte do bodu, kde máte jak Sheekha, tak levou Shrine of the Resurrection. Neber si žádné oblečení, místo toho si udělej vzdušnou čarou pro dřevorubcovu sekeru. Uložit ručně. Skočte do jezera, kde získáte prsten leknínů, abyste získali semeno korok. Nechte hru automaticky ukládat. Přejděte na titulní obrazovku a změňte obtížnost. Načtěte automatické ukládání a nastavte IST obvyklým způsobem. Pusťte položku. Vraťte se na titulní obrazovku a vraťte úroveň obtížnosti na to, co bylo. Znovu načtěte ruční uložení, vyjměte sekeru a poté znovu načtěte samotný soubor save. Opakujte dvakrát. Načtěte autosave, nezastaví se, menu se neotevře – stačí ho zapnout, dokud nebude zapnuté automatické ukládání. Třikrát znovu načtěte uložený adresář.

A taaak! Měli byste mít 999 semen korok. Jak zkrátíte 100 hodin na 10 minut, hej? Jednoduše resetujte seznam výběrem nového materiálu nebo vypuštěním seznamu a najdete jej tam. Je to trochu malé, jistě, ale je to další zajímavý způsob, jak odemknout Breath of the Wild!

Podívejte se na celé video níže a naDejte nám vědět, co si o této chybě myslíte v komentářích, zvláště pokud jste pečlivě prozkoumali všechna semínka Korok!