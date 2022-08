Ukázka filmu ze září 2022: Avatar a Harry Styles se vrací

Září je prvním měsícem podzimní sezóny a také ve znamení uvedení prvního celovečerního filmu jednoho z nejpopulárnějších muzikálů současnosti, Harryho Stylese. Bývalý zpěvák One Direction, který právě vydal jedno z nejprodávanějších alb roku, Harryho důmspojte se s herečkou, která se stala režisérkou Olivií Wilde v surrealistickém thrilleru neboj se má lásko. Pokud se tomuto filmu povede dobře, Wilde se upevní jako režisér hledající styl jako úspěšný hlavní muž.

V září budou uvedeny i další vzrušující filmy. Z velké reedice moderní klasiky od Jamese Camerona (obrázek symbolu) na první komerční LGBTQ+ rom-com od velkého filmového studia (dva bratři), tento měsíc má mnoho filmů pro mnoho různých diváků. Pokud chcete v příštích čtyřech týdnech vidět v kinech nový film, zde je několik filmů, které můžete zhlédnout.

Co takhle: Skupina ruských vojáků převáží Hitlerovy ostatky do Moskvy.

kdo to bude milovat: milovníci historie, Harry Potter fanoušků.

Náhled: Ačkoli je tento příběh smyšlený, film je intenzivním dramatem toho, co by se stalo s ostatky Adolfa Hitlera. Doufejme, že tento film nebude inspirovat konspirace o Hitlerově smrti.

Co takhle: Mladá žena se dozví temná tajemství o domě, který si pronajímá.

kdo to bude milovat: On ona fanoušci, U’Know Baby’s White Puritáni, každý, kdo se bojí Airbnbs.

Náhled: I když Pennywise umírá Je to druhá kapitola (Spoilery!!!), Bill Skarsgård neskončil s hrůzou. přívěsy barbarský Neodhaluje, zda Skarsgård hraje padoucha, a to dává fanouškům další důvod, proč se na film podívat. Navíc Justin Long je také v tomto filmu, což by mohlo vynahradit jeho účast kel.

Co takhle: Muž jde do odlehlého sídla pro dívku, kterou potká v baru, ale věci naberou rychlý spád.

kdo to bude milovat: Fanoušci Justina Longa, fanoušci hororů, kteří hledají nový zážitek Drákula.

Náhled: Justin Long hraje nejen ve stejném měsíci v dalším hororu barbarský Ale také ve stejný den. navzdory temný dům Mělo být inspirováno knihou Brama Stokera DrákulaUpíry neukazují žádné upíry, jak tedy souvisí jedna akce s druhou? Neil Labot je muž za kamerou, takže jsme si jisti, že poskytne inovativní pohled na upíří legendu.

Co takhle: Český vojevůdce bojuje proti Řádu německých rytířů a Svaté říši římské.

kdo to bude milovat: Fanoušci Bena Fostera, každý, kdo má rád seveřan.

Náhled: navzdory Středověk Je to český film a nadále v něm hraje mnoho známých anglicky mluvících herců včetně Bena Fostera, Michaela Cainea a Matthewa Goodea. Vzhledem k tomu, že je Jan Žizka v české historii tak známý, museli filmaři chtít herce, kteří dokážou oslovit širší demografické skupiny. Doufáme, že tento manévr přinese ovoce.

Co takhle: Jednotka afrických vojákyň zcela chrání své království před evropskými nájezdníky.

kdo to bude milovat: Fanoušci Violy Davis, lidé, kteří milují historické eposy, kdokoli, kdo miluje Černý panter (pravděpodobně).

Náhled: Je vzácné vidět skutečný africký národ zastoupený v americké kinematografii, ale tady je Viola Davis a stará garda Režisérka Gina Prince-Bethwood uvádí akční film o africké bojové síle plné žen známé jako Agogi. Nemluvě o tom, že Davisovi pomáhá mnoho dalších talentovaných herců, včetně hvězdné válkyJohn Boyega a Není čas zemřítLashana Lynchová. Doufejme, že nás tento film zastaví, zatímco budeme trpělivě čekat Black Panther: Wakanda Forever.

Co takhle: V padesátých letech vyšetřuje inspektor a jeho nohsledi vraždu v londýnském divadle West End.

kdo to bude milovat: Britští fanoušci komedie, lidé sledující Pouze vraždy v budověDivadelní mágové.

Náhled: co dělá Podívejte se, jak běží Liší se od ostatních nedávno vydaných filmů o divoch a odehrává se ve West Endu v Londýně. S obsazením, které zahrnuje Sam Rockwell, Saoirse Ronan a Adrien Brody, bude tento film pravděpodobně zábavný a intenzivní zároveň. A ačkoli mnoho postav ze skutečného života, jako je Richard Attenborough a John Wolfe, jsou postavami ve filmu, tento příběh je fiktivní, což znamená, že je stále lze zabít.

Co takhle: Touhy venkovské dívky stát se filmovou hvězdou ji zavedou na temnou a nebezpečnou cestu.

kdo to bude milovat: X Fanoušci, zarytí A24, každý, kdo miluje moderní filmy s retro vizuály Technicolor.

Náhled: A24 není známá výrobou franšíz, ale Perla Je nastaveno to změnit. X Režisér T West opět režíruje Miu Goth, která si zopakuje svou roli zlé Pearl. Navíc všechny příšerné činy, kterých se dopustíte, budou v souladu s technicko-barevnou estetikou filmu, který by vypadal skvěle na velkém plátně.

Co takhle: Žena v domácnosti z 50. let si uvědomuje, že ideální čtvrť, ve které s manželem žijí, není taková, jak se zdá.

kdo to bude milovat: Fanoušci Olivie Wilde, milovníci Florence Bio, každý, kdo si myslí, že padesátá léta mohou být strašidelná.

Náhled: Další film Olivie Wilde jako režisérky je na rozdíl od jejího předchozího (Box Mart)A Díky tomu je to tak vzrušující. Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll, Kiki Laine a samotná Wilde hrají v surrealistickém filmu, jako by upoutávky byly něco, na co by se dalo jít. Tady doufá tento film Žijte podle inspirace a snižuje hodnotu Nedávné kontroverze mimo obrazovku Okolní Wilde, Pugh a Shea LaBeouf, který byl vyhozen (nebo skončil?) z projektu.

Co takhle: Paralyzovaný mariňák je poslán na měsíc zvaný Pandora, aby infiltroval původní druhy, ale brzy se dostane do konfliktu se svým místem loajality.

kdo to bude milovat: Fanoušci avatarů, oddaní Jamese Camerona, generála Zerse, který film nikdy neviděl, když poprvé vyšel.

Náhled: Než uvidíte velmi očekávané pokračování, vraťte se na Pandoru s nejnovější reedicí 4K sci-fi ságy Jamese Camerona z roku 2009. obrázek symbolu. Tento film je k dispozici v Real-D 3D a IMAX 3D, takže jej můžete vidět tak, jak by měl být. Navzdory počátečnímu úspěchu byl film a jeho rozsáhlá tradice mnoha lidmi zapomenuta, takže toto opětovné vydání je příjemným osvěžením před pokračováním, které v prosinci dorazí.

Co takhle: Čaroděj objeví řetězec děsivých událostí, zatímco se oběti usmívají, než se zabijí.

kdo to bude milovat: hororoví nadšenci prsten Fanoušci, každý, kdo si myslí, že se usmívá, je děsivý.

Náhled: Převzato z krátkého filmu Laura nespalaA usmívající se hodlá napravit chyby z roku 2018 pravda Být hororem o úsměvu je opravdu dobrá věc. Předchozí trailer je vhodně strašidelný a zdá se, že těží z publika toužících po dalším hororovém hitu po loňském létě černý telefon.

Co takhle: Gay se snaží navázat vztah s jiným mužem, přestože má problémy se závazky.

kdo to bude milovat: Fanoušci Billyho Eichnera, fanoušci romantických komedií, kdokoli, kdo hledá zastoupení LGBTQ+ ve velkých filmech.

Náhled: Spolupsal a hraje Billy Eichner, dva bratři mít čest Být prvním gay rom-com od velkého studia a prvním velkým studiovým filmem s převážně LGBTQ+ obsazením. Film s alespoň takovou úrovní humbuku by měl být zábavný a naštěstí i jeho trailery dva bratři Nabízí spoustu vtipných momentů. Doufejme, že zbytek filmu bude v tomto tempu pokračovat.

Doporučení redakce