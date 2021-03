Tipy na sobotní fotbal: Belgičané mohou odolat sexu

Mezinárodní víkendy jsou pro nás vždy těžké, ale v sobotních špatných zápasech jsou problémy s dobrou hodnotou.

Nizozemsko, Chorvatsko a Černá Hora jsou nízké ceny, aby porazily Mino, ale Rusko a Belgie způsobí ceny, které mohou podpořit velký počet závodníků.

Ruské vítězství nad Maltou bylo prvním z devíti zápasů, ale obecně byly doma nejšikovnější. Ale jejich porážky s Tureckem (2–3) a Srbskem (0–5) v posledních dvou zápasech Ligy národů by je posunuly na vrchol záludného týmu.

Diváci vytáhli Slovinsko do překvapivého konce pro Chorvatsko, když porazili finalisty Světového poháru o jeden gól, přestože si užívali 30% držení. To znamená, že nyní nejsou z devíti, ale mělo by to být viděno v kontextu jejich kampaně Ligy národů, kde prohráli s týmem, který zahrnuje Řecko, Moldavsko a Kosovo a přáteli proti Ázerbájdžánu a San Marinu. Rusko musí být na svém dvorku naprosto přísně testováno.

V tuto chvíli je Belgie týmem číslo jedna na světě a je snadné pochopit, proč galaxie hvězd patří Roberto Martinezovi.

Jdou do Prahy získat tým České republiky, ačkoli vyhráli svůj tým Ligy národů, což není nijak zvlášť příjemné. Skotsko je v této kampani dvakrát porazilo a je třeba říci, že Belgie měla místo nebo dva nad Stevem Clarkem. Belgičané by měli stačit na to, aby v maratonu získali 3/4 a tři body.

Alan Thompson doufá, že jeho Lincoln handicap bude jedním z jeho pěti tipů na sázení na Coston & Sons v sobotu v Doncasteru a Newbury.

